Enem: A Gazeta transmite live com dicas para ganhar pontos em Geografia

Se você vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dois próximos domingo — dias 3 e 10 de novembro — e quer revisar os conteúdos para melhorar seu desempenho na prova, não pode perder as lives de revisão da série Enem na Mira. Nesta quarta-feira (30), às 19h30, A Gazeta vai transmitir, em tempo real, um aulão com dicas dos principais conteúdos de Geografia com a professora do curso Gama Pré-Vestibular, Paula Favarato.
Os conhecimentos e habilidades em Geografia são avaliados na área de Ciências Humanas — composta também pelas matérias de História, Filosofia e Sociologia — e serão cobrados no primeiro dia de prova, que acontece neste domingo (3). Este é o terceiro episódio da série de vídeos preparatórios para o exame nacional, que, nesta semanan está repassando os conteúdos de Linguagens, Redação e Ciências Humanas. Já entre os dias 4 e 8 de novembro, as aulas serão focadas nos conteúdos de Matemática e Ciências Exatas.
As lives serão transmitidas sempre às 19h30; confira programação:
- Segunda-feira (28): Revisão Filosofia e Sociologia (reveja)
- Terça-feira (29): Revisão Linguagens (reveja)
- Quarta-feira (30): Revisão Geografia
- Quinta-feira (31): Revisão História
- Sexta-feira (1º): Revisão Redação