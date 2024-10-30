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Faltam 4 dias

Enem: A Gazeta transmite live com dicas para ganhar pontos em Geografia

Aulão com professora do curso preparatório Gama Pré-Vestibular apresenta, a partir das 19h30, os principais conteúdos da disciplina, que faz parte da prova do próximo domingo (3)
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

30 out 2024 às 14:20

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 14:20

Estudantes se preparam para maratona do Enem 2024 Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Se você vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dois próximos domingo — dias 3 e 10 de novembro — e quer revisar os conteúdos para melhorar seu desempenho na prova, não pode perder as lives de revisão da série Enem na Mira. Nesta quarta-feira (30), às 19h30,  A Gazeta vai transmitir, em tempo real, um aulão com dicas dos principais conteúdos de Geografia com a professora do curso Gama Pré-Vestibular, Paula Favarato. 
Os conhecimentos e habilidades em Geografia são avaliados na área de Ciências Humanas — composta também pelas matérias de História, Filosofia e Sociologia — e serão cobrados no primeiro dia de prova, que acontece neste domingo (3). Este é o terceiro episódio da série de vídeos preparatórios para o exame nacional, que, nesta semanan está repassando os conteúdos de Linguagens, Redação e Ciências Humanas. Já entre os dias  4 e 8 de novembro, as aulas serão focadas nos conteúdos de Matemática e Ciências Exatas. 
As lives serão transmitidas sempre às 19h30; confira programação:

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