Enem: ruas de lazer e ciclofaixas serão suspensas em Vitória neste domingo

Ruas de lazer serão suspensas nos próximos domingos por causa da aplicação da prova do Enem Crédito: Prefeitura de Vitória

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre nos próximos dias 3 e 10 de novembro, quando milhares de estudantes capixabas vão sair de casa para realizar a prova. Com isso, o fluxo de pessoas nas ruas vai aumentar, demandando mudanças na dinâmica do trânsito das cidades.



Por conta disso, a Prefeitura de Vitória anunciou que as ruas de lazer e as ciclofaixas da cidade serão suspensas nos dias em que a prova será aplicada. Segundo a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda de Vitória, a ideia é manter as vias com fluidez máxima em razão do aumento da movimentação.

A Guarda Municipal de Vitória estará focada em atuar na segurança viária e no escoamento de carros e ônibus. “O objetivo é evitar qualquer tipo de retenção pelas ruas da capital”, pontua Marcelo Paraguassu Pires, gerente de Operações e Fiscalização (Goft) da Guarda de Vitória.

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