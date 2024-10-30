Transcol vai trocar micro-ônibus por vans para transportar cadeirantes

Voltado para garantir mais mobilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), o programa “Transcol + Acessível” foi lançado na manhã desta quarta-feira (30) pelo governo do Estado. O projeto apresentado vai substituir o “Mão na Roda”, que deve deixar de utilizar micro-ônibus para dar espaço a vans, visando ter mais agilidade no trânsito e melhor acesso a localidades onde o ônibus tinha dificuldade para manobrar.
Segundo Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), os 23 micro-ônibus do “Mão na Roda” vão dar lugar à 30 vans climatizadas que serão adaptadas para transporte de até três cadeirantes. O número de veículos e viagens, de acordo com Damasceno, pode ser ampliado de acordo com a demanda dos usuários da Grande Vitória.
“A expectativa é que o serviço de transporte com as vans comece, no máximo, daqui a seis meses [...] esse programa se ajusta à real demanda da Grande Vitória, moderniza e melhora a operação com monitoramento, tecnologias e viagens mais rápidas”, garante Damasceno.
De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), o novo sistema faz parte de um projeto de “inclusão e diálogo” com a comunidade.
“Estamos atendendo boa parte das demandas que chegaram até nós. É preciso reconhecer as dificuldades e o potencial de cada pessoa, por isso são, necessárias políticas públicas que valorizem e incluam todos. Vamos continuar com os investimentos nesse novo sistema, que já nasce integrado com o Transcol e o Aquaviário”, disse o governador.
Mudanças e ampliação da gratuidade
Diferentemente do programa anterior, o “Transcol + Acessível” vai permitir que os usuários tenham um acompanhante de livre escolha durante as viagens, desde que seja maior de 18 anos e apto a auxiliar a pessoa com deficiência.
“Permitiremos também o transporte de um dependente [do usuário] de até 16 anos. Ou seja, se a mãe precisa ser transportada, ela pode fazer a viagem com um auxiliar e com o filho dela, por exemplo”, explica Fábio Damasceno.
Com a implantação do programa, os usuários terão um novo canal para queixas e sugestões sobre o serviço. Além disso, os profissionais que vão atuar no sistema vão pssar por treinamentos e capacitações com o apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) e do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef).
A expectativa do Executivo estadual é que a gratuidade também seja ampliada aos usuários. Antes, o passe livre era aplicado para pessoas com renda de até um salário mínimo (R$ 1.412) e agora passa a ser benefício para quem tem valor igual ou inferior a dois salários mínimos (R$ 2.824).
Famílias com até quatro membros e renda igual ou inferior à quatro salários mínimos (R$ 5.648) também podem ter a gratuidade nos veículos. Antes, essas famílias só tinham a gratuidade mediante comprovação de renda de até três salários.
"Os ajustes garantem acesso mais inclusivo no transporte público no Transcol, facilitando a mobilidade para quem mais precisa"
Além das adaptações nas vans, as lanchas do Sistema Aquaviário serão reformuladas para que ofereçam dois lugares para cadeirantes. A mudança também é prevista nos ônibus elétricos, que devem ser adaptados para que tenham espaço para dois cadeirantes, assim como todos os novos ônibus que chegarem ao Transcol em 2025.
Usuários celebram
Moradora de Vila Velha, a artesã Mara Martins comemorou o novo programa e as ampliações no sistema de transporte.
“Para mim, isso representa o respeito que nós, deficientes, merecemos. Estamos com a esperança para que tudo saia bem e que aquela vida de passarmos horas e mais horas em um ônibus quente fique para trás. É uma conquista muito grande para os deficientes da Grande Vitória”, disse Mara.
Segundo o governo do Estado, a partir desta quinta-feira (31), o sistema vai passar a contar com a bilhetagem eletrônica obrigatória para os beneficiários, por meio do Cartão GV. Aqueles que ainda não possuem o cartão e tem renda individual ou familiar compatível com a exigida, podem solicitar o cadastro apresentando a comprovação de renda ou a comprovação de que recebe o Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC).
“A Ceturb-ES irá distribuir cartões provisórios, com validade até 31/12/2024, para que os usuários que ainda não possuem cartões possam realizar suas viagens nesse período. A partir do dia 01/01/2025, todos deverão ter um cartão válido para utilizar o serviço: cartão vale-transporte, cartão passe-escolar, cartão cidadão, cartão gratuidade (idoso, PCD), ou fazer o pagamento via QR-code. Não haverá mudanças para realizar o cadastramento e os agendamentos. Para o cadastro de novos usuários no Transcol + Acessível, é necessário que o usuário seja cadeirante e resida nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. O cadastro deve ser feito por meio de aplicativo disponibilizado para os celulares”, divulga o Executivo estadual.
Transcol vai trocar micro-ônibus por vans para transportar cadeirantes