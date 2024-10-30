Transcol vai trocar micro-ônibus por vans para transportar cadeirantes

Vans vão substituir micro-ônibus do "Mão na Roda" Crédito: Divulgação / Governo do ES

Voltado para garantir mais mobilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), o programa “Transcol + Acessível” foi lançado na manhã desta quarta-feira (30) pelo governo do Estado . O projeto apresentado vai substituir o “Mão na Roda”, que deve deixar de utilizar micro-ônibus para dar espaço a vans, visando ter mais agilidade no trânsito e melhor acesso a localidades onde o ônibus tinha dificuldade para manobrar.

Segundo Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), os 23 micro-ônibus do “Mão na Roda” vão dar lugar à 30 vans climatizadas que serão adaptadas para transporte de até três cadeirantes. O número de veículos e viagens, de acordo com Damasceno, pode ser ampliado de acordo com a demanda dos usuários da Grande Vitória.

“A expectativa é que o serviço de transporte com as vans comece, no máximo, daqui a seis meses [...] esse programa se ajusta à real demanda da Grande Vitória , moderniza e melhora a operação com monitoramento, tecnologias e viagens mais rápidas”, garante Damasceno.

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), o novo sistema faz parte de um projeto de “inclusão e diálogo” com a comunidade.

“Estamos atendendo boa parte das demandas que chegaram até nós. É preciso reconhecer as dificuldades e o potencial de cada pessoa, por isso são, necessárias políticas públicas que valorizem e incluam todos. Vamos continuar com os investimentos nesse novo sistema, que já nasce integrado com o Transcol e o Aquaviário”, disse o governador.

Mudanças e ampliação da gratuidade

Diferentemente do programa anterior, o “Transcol + Acessível” vai permitir que os usuários tenham um acompanhante de livre escolha durante as viagens, desde que seja maior de 18 anos e apto a auxiliar a pessoa com deficiência.

“Permitiremos também o transporte de um dependente [do usuário] de até 16 anos. Ou seja, se a mãe precisa ser transportada, ela pode fazer a viagem com um auxiliar e com o filho dela, por exemplo”, explica Fábio Damasceno.

Com a implantação do programa, os usuários terão um novo canal para queixas e sugestões sobre o serviço. Além disso, os profissionais que vão atuar no sistema vão pssar por treinamentos e capacitações com o apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) e do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef).

A expectativa do Executivo estadual é que a gratuidade também seja ampliada aos usuários. Antes, o passe livre era aplicado para pessoas com renda de até um salário mínimo (R$ 1.412) e agora passa a ser benefício para quem tem valor igual ou inferior a dois salários mínimos (R$ 2.824).

Famílias com até quatro membros e renda igual ou inferior à quatro salários mínimos (R$ 5.648) também podem ter a gratuidade nos veículos. Antes, essas famílias só tinham a gratuidade mediante comprovação de renda de até três salários.

"Os ajustes garantem acesso mais inclusivo no transporte público no Transcol, facilitando a mobilidade para quem mais precisa" Fábio Damasceno - Secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura

Além das adaptações nas vans, as lanchas do Sistema Aquaviário serão reformuladas para que ofereçam dois lugares para cadeirantes. A mudança também é prevista nos ônibus elétricos, que devem ser adaptados para que tenham espaço para dois cadeirantes, assim como todos os novos ônibus que chegarem ao Transcol em 2025.

Samira Avancini e Rosilda Dias comemoraram o novo programa de acessibilidade Crédito: João Barbosa

Usuários celebram

Moradora de Vila Velha, a artesã Mara Martins comemorou o novo programa e as ampliações no sistema de transporte.

“Para mim, isso representa o respeito que nós, deficientes, merecemos. Estamos com a esperança para que tudo saia bem e que aquela vida de passarmos horas e mais horas em um ônibus quente fique para trás. É uma conquista muito grande para os deficientes da Grande Vitória”, disse Mara.

Mara Martins, moradora de Vila Velha, celebrou a criação do novo programa Crédito: João Barbosa

Segundo o governo do Estado, a partir desta quinta-feira (31), o sistema vai passar a contar com a bilhetagem eletrônica obrigatória para os beneficiários, por meio do Cartão GV. Aqueles que ainda não possuem o cartão e tem renda individual ou familiar compatível com a exigida, podem solicitar o cadastro apresentando a comprovação de renda ou a comprovação de que recebe o Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“A Ceturb-ES irá distribuir cartões provisórios, com validade até 31/12/2024, para que os usuários que ainda não possuem cartões possam realizar suas viagens nesse período. A partir do dia 01/01/2025, todos deverão ter um cartão válido para utilizar o serviço: cartão vale-transporte, cartão passe-escolar, cartão cidadão, cartão gratuidade (idoso, PCD), ou fazer o pagamento via QR-code. Não haverá mudanças para realizar o cadastramento e os agendamentos. Para o cadastro de novos usuários no Transcol + Acessível, é necessário que o usuário seja cadeirante e resida nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. O cadastro deve ser feito por meio de aplicativo disponibilizado para os celulares”, divulga o Executivo estadual.