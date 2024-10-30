Árvore em risco de extinção é descoberta no Sul do ES Crédito: Divulgação/ Iema

Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), uma das Unidades de Conservação sob gestão do Em risco de extinção, uma nova espécie de árvore foi descoberta no, uma das Unidades de Conservação sob gestão do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) , no Sul do Espírito Santo. A planta é conhecida por sua curiosa relação ‘amiga’ de abrigar formigas em seu interior.

Segundo o Iema, a espécie, batizada de Aiouea myrmecophila, é da família botânica Lauraceae, popularmente conhecida por incluir plantas como canelas, abacateiros e louros. A descoberta, de autoria dos pesquisadores Marcelo Leandro Brotto, do Museu Botânico Municipal de Curitiba, e de Pedro Luís Rodrigues de Morais, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), foi publicada na revista científica Feddes Repertorium.

O gestor do Monast, Guilherme Carneiro, disse que a descoberta foi registrada em apenas em cinco localidades e só foi possível com o apoio do Iema.

"Essa área é crucial para a preservação da espécie, já que uma das cinco unidades da árvore está no Monast" Guilherme Carneiro - Gestor do Monast

Amiga das formigas, árvore em risco de extinção é descoberta no Sul do ES

Características

Uma das características da nova espécie é a curiosa interação com as formigas. Na coleta de amostras, os pesquisadores observaram que as formigas habitam apenas os ramos onde ficam inseridas as folhas, criando ‘túneis’ para o centro do ramo e pequenas ‘janelas’ para saírem. O nome myrmecophila deriva do grego, significando “amiga das formigas”.

Além da característica particular das formigas não agressivas, a Aiouea myrmecophil apresenta folhas grandes, que podem chegar a 35 centímetros de comprimento, flores verdes minúsculas de 3 milímetros e frutos de forma elíptica com até 1,5 centímetros. A árvore pode atingir 12 metros de altura e se desenvolve sob a sombra da camada superior da floresta.