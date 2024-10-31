Enem 2024: confira documentos aceitos nos dois dias de provas

Os documentos podem ser apresentados no formato digital no próprio celular do candidato pelo aplicativo oficial do documento, como Carteira de Identidade Nacional (CIN), RG digital; o e-Título, que é a via digital do título eleitoral; a CNH digital – versão digital da Carteira Nacional de Habilitação; ou no app Gov.br, na sessão Meus Documentos.

Estudantes a caminho do Enem Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Se for apresentada a versão digital, o candidato deve verificar com antecedência se o aplicativo está atualizado e funcionando corretamente para evitar contratempos nos dias das provas.

Para o participante estrangeiro acessar a sala de aplicação das provas é obrigatória a apresentação de um dos documentos de identificação oficial e original com foto, como passaporte e identidade expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, entre outros documentos.

Sem documento de identificação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avisa que o participante não poderá permanecer no local de aplicação das provas.

Situações

Em caso de perda ou extravio de documentos físicos, o boletim de ocorrência (B.O.) expedido por órgão policial não será mais aceito, diferentemente de edições anteriores, com o objetivo de garantir mais segurança ao exame. Nessas situações, será necessário apresentar uma versão digital dos documentos aceitos ou de outro documento de identidade com foto válido.

Cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas, fotos de documentos digitais apresentadas fora de seus aplicativos oficiais ou que não tenham foto não serão aceitos pelo fiscal de sala.

De acordo com o edital do Enem 2024, o participante que apresentar a via original do documento oficial de identificação danificada, ilegível, com fisionomia diferente que não permita a completa identificação dos seus caracteres essenciais ou de sua assinatura poderá prestar as provas, desde que se submeta à identificação especial.

Nessa situação, um colaborador contratado para trabalhar no dia da aplicação da prova do Enem deverá fazer a coleta de informações pessoais e a captura de foto da face do participante e do documento de identificação apresentado, nas dependências físicas onde será realizado o exame.

Em caso de o participante usar máscara de proteção à doença infectocontagiosa, será necessária a retirada do item do rosto para identificação.

Documentos válidos

O Inep considera a lista abaixo de documentos válidos para identificação do participante brasileiro:

Candidatos brasileiros:

Identidade expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas e conselhos;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Documentos digitais com foto (CNH digital. e-Título, RG digital e Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

Candidatos estrangeiros:

Passaporte; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por país membro ou associado ao Mercosul.

Não serão aceitas os seguintes documentos:

Cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas;

Boletim de ocorrência policial;

Carteira de estudante;

Certificado de reservista;

Certidões de nascimento e de casamento;

Título eleitoral;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani);

Carchás e identidade funcional;

Documentos digitais apresentados fora de seus aplicativos oficiais;

Documentos estrangeiros não listados em acordo do Mercosul.

De olho nos horários

Os portões de acesso aos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados às 13h. A aplicação das provas terá início às 13h30.