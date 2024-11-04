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Enem 2024: simule nota da prova com calculadora TRI da Gama

A Gazeta disponibiliza ferramenta desenvolvida pelo Gama Pré-Vestibular, que permite verificar desempenho no exame, antes mesmo do resultado oficial

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 22:39

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

03 nov 2024 às 22:39
Antes mesmo do resultado oficial, candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ter uma noção do desempenho na prova, com a calculadora desenvolvida pela Gama Pré-Vestibular e disponibilizada por A Gazeta. A ferramenta contabiliza os pontos dos estudantes usando os critérios  da Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesma metodologia de correção do Enem. Com essa simulação, é possível comparar a pontuação aproximada alcançada na prova com as notas de corte do Sistema Unificado (Sisu) para diferentes cursos e universidades.
Para usar a calculadora, o candidato precisa fazer login na ferramenta e se atentar à cor do caderno da sua prova, já que os gabaritos são diferentes. O diretor da Gama, Paulo Victor Scherrer, conta que a equipe conseguiu desenvolver um simulador TRI bem preciso. "Outras calculadoras não levam em conta todos os parâmetros que o Inep (instituto responsável por aplicar o Enem) usa na correção, como nós fazemos. Os nossos níveis conseguem chegar a 98% de precisão, com uma pequena margem de erro de uma prova para outra", destaca.
Para simular sua nota na prova em tela cheia, você também pode clicar aqui.

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