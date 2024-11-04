Enem 2024: simule nota da prova com calculadora TRI da Gama

Para usar a calculadora, o candidato precisa fazer login na ferramenta e se atentar à cor do caderno da sua prova, já que os gabaritos são diferentes. O diretor da Gama, Paulo Victor Scherrer, conta que a equipe conseguiu desenvolver um simulador TRI bem preciso. "Outras calculadoras não levam em conta todos os parâmetros que o Inep (instituto responsável por aplicar o Enem) usa na correção, como nós fazemos. Os nossos níveis conseguem chegar a 98% de precisão, com uma pequena margem de erro de uma prova para outra", destaca.