Vizinhos fazem competição de decoração de Natal em rua de Cariacica

Luzes coloridas, Papai Noel escalando muros, enfeites no carro e até plantas e árvores transformadas em decoração natalina. Vai chegando o Natal, e é assim que fica a rua Amapá, no bairro Itaquari, em Cariacica, onde moradores decidiram levar o espírito natalino a sério e criaram uma competição de decoração entre vizinhos.
A disputa chegou ao segundo ano e, em 2025, conta com a participação de 14 casas. A ideia começou de forma simples, com um único morador decorando a própria casa, mas rapidamente ganhou adesão e virou um evento aguardado na rua.
No ano passado, o vencedor foi o aposentado Ednilson Costa Magioni, conhecido pelos vizinhos como Maverick (sim, o apelido é inspirado no personagem do Tom Cruise no filme Top Gun), que levou para casa um troféu simbólico de campeão.
Mas Maverick não está sozinho na disputa. Um dos concorrentes é João Paulo Freitas, o Jota, técnico offshore, que decidiu personalizar a decoração de acordo com o estilo da família. Surfista, ele levou o tema do mar para a frente de casa.
Outro participante é o aposentado Francisco Mendes, o Chico, que montou a decoração ao lado da esposa. Segundo ele, a competição acaba estimulando ainda mais criatividade entre os vizinhos.
A disputa segue regras bem definidas. Cinco jurados percorrem a rua avaliando casa por casa, com critérios como:
Mais do que escolher a casa mais bonita, os moradores destacam que o principal objetivo da iniciativa é fortalecer a convivência. “É ser mais próximo uns dos outros, ter mais afinidade no contato e deixar a rua mais alegre”, afirmou Maverick.
