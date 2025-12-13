Clima natalino

Vizinhos fazem competição de decoração de Natal em rua de Cariacica

Mais do que escolher a casa mais bonita, os moradores destacam que o principal objetivo da iniciativa é fortalecer a convivência

Luzes coloridas, Papai Noel escalando muros, enfeites no carro e até plantas e árvores transformadas em decoração natalina. Vai chegando o Natal, e é assim que fica a rua Amapá, no bairro Itaquari, em Cariacica, onde moradores decidiram levar o espírito natalino a sério e criaram uma competição de decoração entre vizinhos.

A disputa chegou ao segundo ano e, em 2025, conta com a participação de 14 casas. A ideia começou de forma simples, com um único morador decorando a própria casa, mas rapidamente ganhou adesão e virou um evento aguardado na rua.

No ano passado, o vencedor foi o aposentado Ednilson Costa Magioni, conhecido pelos vizinhos como Maverick (sim, o apelido é inspirado no personagem do Tom Cruise no filme Top Gun), que levou para casa um troféu simbólico de campeão.

A gente está na competição e fez a nossa parte. Agora vamos ver como fica Ednilson "Maverick" Costa Magioni Aposentado

Mas Maverick não está sozinho na disputa. Um dos concorrentes é João Paulo Freitas, o Jota, técnico offshore, que decidiu personalizar a decoração de acordo com o estilo da família. Surfista, ele levou o tema do mar para a frente de casa.

A ideia é enfeitar a casa de acordo com as pessoas que moram nela. Eu gosto do mar, então coloquei essa essência na decoração João Paulo Freitas Técnico offshore

Outro participante é o aposentado Francisco Mendes, o Chico, que montou a decoração ao lado da esposa. Segundo ele, a competição acaba estimulando ainda mais criatividade entre os vizinhos.

Vizinhos em Cariacica fazem disputa de decoração de Natal Crédito: Pablo Campos

Um coloca uma coisa, o outro vai lá e coloca outra. A gente vai se empolgando, sempre aparece alguma surpresa Francisco "Chico" Mendes Aposentado

As regras

A disputa segue regras bem definidas. Cinco jurados percorrem a rua avaliando casa por casa, com critérios como:

criatividade e originalidade;

iluminação;

harmonia e estética;

tradição natalina;

impacto visual geral;

uso do espaço.



Mais do que escolher a casa mais bonita, os moradores destacam que o principal objetivo da iniciativa é fortalecer a convivência. “É ser mais próximo uns dos outros, ter mais afinidade no contato e deixar a rua mais alegre”, afirmou Maverick.

(Com informações do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.)

