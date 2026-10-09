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Ensino superior

Enem 2026: Espírito Santo tem quase 86 mil inscritos

São apenas 39 inscritos a mais que em 2025; provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 15:02

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

09 out 2026 às 15:02
Quase 86 mil inscritos para o Enem 2026, no Espírito Santo Imagem de Arquivo

Quase 86 mil candidatos do Espírito Santo fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Ao todo, são 85.959 inscritos, apenas 39 a mais do que em 2025, quando houve 85.920 registros. 


Entre os capixabas, 54.091 pessoas conseguirem isenção da taxa, enquanto 31.868 inscritos são pagantes. Em todo o país, o exame registrou mais de 5 milhões de pessoas inscritas.


As regiões Nordeste e Sudeste concentram 1,7 milhão de inscritos cada uma. Na sequência, estão as regiões Norte, com 550,7 mil inscritos; Sul, com 561,4 mil; e Centro-Oeste, com 393 mil. Os dados foram publicados pelo Ministério da Educação (MEC).

Datas e horários das provas

O Enem será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro de 2026. Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fechados às 13h, com as provas começando às 13h30.


No primeiro dia, os participantes respondem às questões de Linguagens e Ciências Humanas e fazem a redação. A aplicação está prevista para terminar às 19h. Já no segundo dia, o encerramento será mais cedo, às 18h30, quando serão realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.


Para fazer o exame, os participantes devem levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Também é permitido levar água e alimentos para consumo durante a aplicação.

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Próximas etapas

Na segunda quinzena de outubro será disponibilizado o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova de cada participante, na página destinada ao participante.


A confirmação de idioma deve ser feita até o dia 18 de outubro. Os participantes que foram inscritos automaticamente no Enem devem selecionar o idioma da prova de Língua Estrangeira, tendo como opção inglês ou espanhol.


Essa escolha também deve ser feita na página do participante. Quem não fizer dentro do prazo estabelecido terá atribuído automaticamente o inglês como idioma, não sendo permitida a alteração. 

O Exame Nacional do Ensino Médio é o principal mecanismo de acesso à educação superior no Brasil. As notas da prova são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).


O Enem também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.

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