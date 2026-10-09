Enem 2026: Espírito Santo tem quase 86 mil inscritos

Quase 86 mil candidatos do Espírito Santo fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Ao todo, são 85.959 inscritos, apenas 39 a mais do que em 2025, quando houve 85.920 registros.





Entre os capixabas, 54.091 pessoas conseguirem isenção da taxa, enquanto 31.868 inscritos são pagantes. Em todo o país, o exame registrou mais de 5 milhões de pessoas inscritas.





As regiões Nordeste e Sudeste concentram 1,7 milhão de inscritos cada uma. Na sequência, estão as regiões Norte, com 550,7 mil inscritos; Sul, com 561,4 mil; e Centro-Oeste, com 393 mil. Os dados foram publicados pelo Ministério da Educação (MEC).