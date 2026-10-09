Sesc Cachoeiro promove 4ª edição do Festival de Judô no próximo sábado (17)

O festival contará com a participação de 135 atletas com idades entre 4 e 13 anos, sendo 50 alunos do próprio Sesc. A iniciativa tem como objetivo promover saúde e qualidade de vida, além de proporcionar um momento de lazer para as famílias, que poderão aproveitar atividades recreativas com brinquedos infláveis e distribuição gratuita de pipoca e picolé.





O evento reforça o propósito de promover o desenvolvimento integral das pessoas por meio da prática esportiva, estimulando valores como o respeito, a convivência e o crescimento pessoal.





Para muitos estudantes, o Festival de Judô do Sesc Cachoeiro é a primeira experiência competitiva. Durante o festival, os atletas realizam disputas individuais, contemplando diferentes níveis e faixas, evidenciando a evolução conquistada ao longo das aulas. Ao final, todos os participantes recebem medalhas. Mais do que um esporte competitivo, o Judô tem um papel essencial no desenvolvimento físico e psicossocial das crianças e adolescentes.