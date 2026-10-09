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Artes Marciais

Sesc Cachoeiro promove 4ª edição do Festival de Judô no próximo sábado (17)

Sesc Cachoeiro promove 4ª edição do Festival de Judô no próximo sábado, dia 17 de outubro

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2026 às 14:42
Festival de judô do Sesc Cachoeiro
Festival de judô do Sesc Cachoeiro Reprodução / SESC

O festival contará com a participação de 135 atletas com idades entre 4 e 13 anos, sendo 50 alunos do próprio Sesc. A iniciativa tem como objetivo promover saúde e qualidade de vida, além de proporcionar um momento de lazer para as famílias, que poderão aproveitar atividades recreativas com brinquedos infláveis e distribuição gratuita de pipoca e picolé.


O evento reforça o propósito de promover o desenvolvimento integral das pessoas por meio da prática esportiva, estimulando valores como o respeito, a convivência e o crescimento pessoal.


Para muitos estudantes, o Festival de Judô do Sesc Cachoeiro é a primeira experiência competitiva. Durante o festival, os atletas realizam disputas individuais, contemplando diferentes níveis e faixas, evidenciando a evolução conquistada ao longo das aulas. Ao final, todos os participantes recebem medalhas. Mais do que um esporte competitivo, o Judô tem um papel essencial no desenvolvimento físico e psicossocial das crianças e adolescentes.

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