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Clima

Sol e calor devem continuar no ES durante o feriadão

Temperaturas podem chegar aos 34°C entre sábado (10) e segunda-feira (12); há pequena chance de chuva no Sul do Estado

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 14:09

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

09 out 2026 às 14:09
Calor pede um mergulho no mar, como os banhistas registrados na imagem fizeram na Praia da Costa Marcelo Prest

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida está às portas e, neste momento, o capixaba se pergunta: como vai ficar o tempo? A resposta é boa, pois haverá muito sol e calor entre sábado (10) e segunda-feira (12) em todo o Espírito Santo.


Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a atuação de uma massa de ar mais seco sobre o Estado deve manter o tempo firme durante todo o feriadão. As temperaturas seguem elevadas ao longo do dia, com destaque para as regiões Norte, Noroeste e Sul do Espírito Santo, com máximas podendo alcançar os 34°C.


Entretanto, a empresa de meteorologia Climatempo prevê uma pequena chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite de domingo (11) e segunda-feira (12) em áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro. 


Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não emitiu nenhum alerta de chuva para o Espírito Santo para os próximos dias.

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