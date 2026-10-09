Sol e calor devem continuar no ES durante o feriadão

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida está às portas e, neste momento, o capixaba se pergunta: como vai ficar o tempo? A resposta é boa, pois haverá muito sol e calor entre sábado (10) e segunda-feira (12) em todo o Espírito Santo.





Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a atuação de uma massa de ar mais seco sobre o Estado deve manter o tempo firme durante todo o feriadão. As temperaturas seguem elevadas ao longo do dia, com destaque para as regiões Norte, Noroeste e Sul do Espírito Santo, com máximas podendo alcançar os 34°C.





Entretanto, a empresa de meteorologia Climatempo prevê uma pequena chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite de domingo (11) e segunda-feira (12) em áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro.





Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não emitiu nenhum alerta de chuva para o Espírito Santo para os próximos dias.