O medo pode atrapalhar o desempenho nos vestibulares e no Enem? Veja como lidar com essa emoção

Para neutralizar esses fatores, segundo ela, é importante o estudante construir uma relação mais saudável com o erro, entendendo que ele faz parte do processo de aprendizagem e não é uma sentença sobre sua capacidade. Vale também trabalhar a ideia de que cada pessoa tem seu próprio ritmo e sua própria trajetória, o que reduz o impacto da comparação. Em relação à família, é fundamental que ela seja orientada a comunicar apoio, não apenas expectativa, deixando claro para o jovem que o vínculo e o amor não estão condicionados ao resultado da prova .