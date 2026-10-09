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Neymar é exaltado por jornal após gols em Santos x Flamengo: 'Revoluciona o Brasileirão'

O atacante marcou dois gols, ambos de pênalti, e manteve a sequência invicta de sete jogos da equipe paulista

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 14:04

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

09 out 2026 às 14:04
Neymar é exaltado por jornal após gols em Santos x Flamengo: 'Revoluciona o Brasileirão'
Neymar é exaltado por jornal após gols em Santos x Flamengo: 'Revoluciona o Brasileirão' MyPhoto Press/Folhapress

Neymar foi o grande destaque do empate por 2 a 2 entre Santos e Flamengo, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O atacante marcou dois gols, ambos de pênalti, e manteve a sequência invicta de sete jogos da equipe paulista. A atuação do atacante foi exaltada na imprensa da Espanha.


"Neymar revoluciona o Brasileirão", destacou o jornal espanhol As. "Neymar converteu o primeiro pênalti com tranquilidade, dando novo fôlego ao Santos . Isso resultou em uma falta na entrada da área, que o próprio Neymar cobrou em um lance ensaiado, levando a outro pênalti por falta em Gabigol . E o camisa 10 não ia errar contra Rossi , que não conseguiu antecipar as intenções do atacante", completa a publicação.


Foi a primeira partida de Neymar após a lesão na coxa direita que o tirou de ação por cinco semanas. Ele iniciou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, na vaga de Philippe Coutinho.


Por controle de carga, ele não deve ficar à disposição para o jogo contra o Atlético-MG, no domingo, às 16h. O Santos já planejava não utilizar o jogador em Belo Horizonte pelo fato de a Arena MRV dispor de gramado sintético, piso no qual Neymar costuma não atuar.


Na oitava posição, o Santos chegou aos 42 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. O time santista está a seis pontos de distância do Cruzeiro (48), time que abre o G-5 do Brasileirão.

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