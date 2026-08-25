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O Enem está chegando: veja como fazer uma revisão estratégica e controlar a ansiedade

Organização, prática e momentos de descanso podem contribuir para uma preparação mais eficiente

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 16:14

Portal Edicase

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Publicado em 

25 ago 2026 às 16:14
Organização e constância podem ajudar estudantes a aproveitar melhor o período de preparação para o Enem (Imagem: Basilico Studio Stock | Shutterstock)
Organização e constância podem ajudar estudantes a aproveitar melhor o período de preparação para o Enem Crédito: Imagem: Basilico Studio Stock | Shutterstock

Com mais de 5 milhões de inscrições confirmadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país. O contingente divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) representa uma alta de 5,08% em relação à edição anterior — que contou com 4,81 milhões de inscritos — e marca o maior volume de candidatos registrados desde 2022.

Na prova, os participantes responderão a 180 questões objetivas divididas entre as áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática, além da redação dissertativa-argumentativa. Faltando aproximadamente três meses para a aplicação do exame, a prioridade dos estudantes passa a ser a definição do foco para garantir o melhor rendimento nas provas.

Para o professor de Matemática do Colégio Integrado de Campo Mourão (PR), Eduardo Jupi Belido Valério, este não é o momento de absorver matérias inéditas, mas de aprimorar a bagagem já adquirida por meio do treino intensivo. “A orientação é optar pela resolução de exercícios e, conforme as dificuldades surgirem, voltar para revisar o conteúdo específico”, destaca.

Manter a constância diária de estudos é apontado pelo docente como o fator determinante para alcançar uma pontuação competitiva.

Gestão da ansiedade e descanso mental

Para quem concilia trabalho e estudos, saber aproveitar o tempo vira o grande obstáculo. “Em casos extremos, o recomendável é se programar para ter ao menos 5h30 de sono e cerca de 2h30 de preparação distribuídas ao longo do dia e da noite”, orienta o professor.

O equilíbrio emocional desempenha um papel importante nesta etapa. Eduardo Jupi Belido Valério enfatiza que o desgaste cognitivo precisa ser compensado com momentos de pausa e cuidados com a saúde física , ressaltando que o repouso é indispensável para a eficiência e o rendimento acadêmico.

“Atividades físicas, música e teatro ajudam a relaxar e a controlar a apreensão, que costuma afetar até mesmo os alunos mais preparados. Preferencialmente, na véspera do exame, o candidato deve evitar estudar — no máximo, fazer um lembrete rápido —, buscando se distrair e confiar em todo o trabalho realizado durante o ano”, aconselha o professor.

Organizar as disciplinas e estabelecer metas pode facilitar a construção de uma rotina de preparação (Imagem: Lokana | Shutterstock)
Organizar as disciplinas e estabelecer metas pode facilitar a construção de uma rotina de preparação Crédito: Imagem: Lokana | Shutterstock

Orientações fundamentais para a preparação

Para direcionar os estudantes na rotina diária, o especialista do Colégio Integrado lista dez práticas essenciais:

  • Elaborar um plano de estudos:organizar a distribuição das disciplinas ao longo da semana;
  • Manter a constância diária: estabelecer uma rotina diária para consolidar o aprendizado;
  • Mapear e reforçar pontos fracos: identificar as áreas de maior dificuldade e dedicar mais tempo a elas;
  • Praticar a leitura de atualidades: acompanhar notícias sobre temas em alta para enriquecer o repertório da redação;
  • Redigir com frequência: produzir ao menos três textos dissertativo-argumentativos por semana;
  • Treinar a resolução de exercícios: focar a prática de questões, sobretudo para o caderno de exatas;
  • Simular as condições reais do exame: realizar simulados a cada 15 dias, respeitando rigorosamente o tempo e o volume de itens da prova;
  • Cuidar da nutrição: manter uma alimentação equilibrada para sustentar a energia corporal e mental;
  • Preservar a qualidade do sono: respeitar o tempo de descanso para garantir a consolidação da memória;
  • Reservar momentos de lazer: manter um hobby para aliviar o cansaço acumulado na rotina.

Dicas estratégicas para a prova de Matemática

As questões de exatas no Enem costumam ser longas e exigir muita atenção na interpretação. O professor ressalta que a chave para otimizar o tempo e aumentar o índice de acertos está no domínio dos conteúdos fundamentais e cita mais quatro pontos importantes:

  • Foco na matemática básica: a maior parte dos itens não exige cálculos extensos ou complexos. O segredo está nas ferramentas essenciais: domínio de técnicas de cálculo, porcentagem, regra de três e interpretação gráfica;
  • Estratégia de resolução e gestão do tempo: priorize as questões em que você se sente mais confiante, deixando as mais complexas e demoradas por último. Garanta os pontos mais acessíveis primeiro;
  • Priorize os temas mais recorrentes: concentre a revisão nos tópicos mais cobrados nas últimas edições do Enem, tais como Geometria Plana e Espacial, Porcentagem, Análise Combinatória e Probabilidade;
  • Organize o enunciado visualmente: ao ler uma questão longa, sublinhe e anote os dados fornecidos. Transforme o texto em uma representação visual (desenho ou esquema) para facilitar a interpretação do problema.

“Com esses cuidados nos estudos, as chances de conseguir maior pontuação no Enem aumentam significativamente”, finaliza Eduardo Jupi Belido Valério.

Por Marlise Groth

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