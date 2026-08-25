O Enem está chegando: veja como fazer uma revisão estratégica e controlar a ansiedade

Com mais de 5 milhões de inscrições confirmadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país. O contingente divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) representa uma alta de 5,08% em relação à edição anterior — que contou com 4,81 milhões de inscritos — e marca o maior volume de candidatos registrados desde 2022.