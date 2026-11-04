Operação da PF mira grupo suspeito de enviar drogas à Europa com apoio de policiais

A Polícia Federal realiza operação nesta quarta-feira (4) contra um grupo suspeito de traficar drogas para a Europa com a participação de policiais. Eles teriam movimentado cerca de R$ 500 milhões em dois anos, segundo a Receita Federal. A ação em sete estados cumpre 26 mandados de prisão e o afastamento de três policiais civis de Mato Grosso do Sul.

Procurada por email e por mensagens nesta manhã, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul não havia se manifestado até a publicação deste texto.

A investigação aponta que a organização é liderada por um núcleo familiar composto por três irmãos, seus filhos e outros parentes e tem ligação com facções criminosas, cujos nomes não foram divulgados. O grupo conta com a participação de policiais civis e militares de Mato Grosso do Sul e de um policial rodoviário federal, de acordo com a PF.

Os agentes públicos teriam fornecido informações estratégicas e apoio às atividades da organização, afirma a Receita.

A Polícia Militar do estado e a Polícia Rodoviária Federal foram procuradas por email por volta das 8h30, mas ainda não responderam sobre a suspeita de envolvimento de agentes com o grupo criminoso.

A corporação não informou os nomes dos agentes nem detalhou a função de cada um no esquema. O grupo é investigado por tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, sequestros, torturas, atentados e homicídios.

Os integrantes usavam armamento e veículos blindados para controlar territórios e intimidar rivais, afirma a PF. A Receita também identificou o uso de drones, equipamentos de comunicação e estruturas para abrigar integrantes armados. A principal área de atuação era a fronteira entre Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

As apurações indicam que drogas e armas eram obtidas na Bolívia, no Peru e no Paraguai. O esquema abastecia redes de distribuição no Brasil e enviava entorpecentes à Europa, principalmente à Espanha e a Portugal.

De acordo com a Receita, as cargas entravam no país pela fronteira de Mato Grosso do Sul e eram distribuídas para municípios do estado e outras unidades da federação, especialmente São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Há indícios de atuação da organização desde pelo menos 2018.

A investigação identificou movimentações superiores a R$ 500 milhões. Os recursos teriam circulado por contas de investigados, operadores financeiros, empresas de fachada e negócios simulados para ocultar a origem e o destino do dinheiro.

Batizada de Ifrit, a operação ocorre em conjunto com a Receita Federal e foi autorizada pela Justiça Federal de Campo Grande. Além de Mato Grosso do Sul, há alvos em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás e Rondônia.