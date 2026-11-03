Operação da PM no RJ tem tiroteio, um morto e suspeitos presos

Um homem foi morto e outros cinco acabaram presos durante operação da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (3), na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.

Desde as primeiras horas da manhã, moradores relatam tiroteios na região. Uma escola estadual fechou por precaução.

A operação mira atividades do Comando Vermelho, facção que domina a área. A prioridade, segundo a polícia, é combater o roubo de veículos, recuperando carros roubados ou clonados.

Segundo a polícia, o homem morto é suspeito pertencer à facção. Ele chegou a ser socorrido ao hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. O nome não foi divulgado.

O principal ponto de confronto entre policiais e traficantes ocorreu na localidade conhecida como Itamar, conjunto de apartamentos às margens do rio Arroio Fundo. Após tiroteio, policiais prenderam cinco suspeitos, cujos nomes não foram divulgados.

Policiais vasculham áreas que são utilizadas pelo CV para esconder suspeitos e materiais ilícitos.

Dois fuzis e duas pistolas foram apreendidos, além de drogas e um rádio transmissor. A ocorrência vai ser registrada na 32ª DP (Taquara). A operação conta com participação do 18° batalhão, de Jacarepaguá, além de agentes do Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões) e do Gesar (Grupamento Especial de Salvamento e Resgate).

Segundo a PM, órgãos de saúde e educação foram avisados previamente da operação, "medidas preventivas para minimizar possíveis impactos à população", segundo nota.