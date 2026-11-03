AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Operação da PM no RJ tem tiroteio, um morto e suspeitos presos
Cidade de Deus

Operação da PM no RJ tem tiroteio, um morto e suspeitos presos

Desde as primeiras horas da manhã, moradores relatam tiroteios na região. Uma escola estadual fechou por precaução

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 14:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2026 às 14:30
Policiais exibem armas e drogas apreendidas durante operação na Cidade de Deus, no Rio, nesta terça-feira (3)
Policiais exibem armas e drogas apreendidas durante operação na Cidade de Deus, no Rio, nesta terça-feira (3) Divulgação/PMERJ
Um homem foi morto e outros cinco acabaram presos durante operação da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (3), na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.
Desde as primeiras horas da manhã, moradores relatam tiroteios na região. Uma escola estadual fechou por precaução.
A operação mira atividades do Comando Vermelho, facção que domina a área. A prioridade, segundo a polícia, é combater o roubo de veículos, recuperando carros roubados ou clonados.
Segundo a polícia, o homem morto é suspeito pertencer à facção. Ele chegou a ser socorrido ao hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. O nome não foi divulgado.
O principal ponto de confronto entre policiais e traficantes ocorreu na localidade conhecida como Itamar, conjunto de apartamentos às margens do rio Arroio Fundo. Após tiroteio, policiais prenderam cinco suspeitos, cujos nomes não foram divulgados.
Policiais vasculham áreas que são utilizadas pelo CV para esconder suspeitos e materiais ilícitos.
Dois fuzis e duas pistolas foram apreendidos, além de drogas e um rádio transmissor. A ocorrência vai ser registrada na 32ª DP (Taquara). A operação conta com participação do 18° batalhão, de Jacarepaguá, além de agentes do Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões) e do Gesar (Grupamento Especial de Salvamento e Resgate).
Segundo a PM, órgãos de saúde e educação foram avisados previamente da operação, "medidas preventivas para minimizar possíveis impactos à população", segundo nota.
O Centro de Operações Rio, órgão da prefeitura que monitora o trânsito da capital, também foi comunicado, assim como o hospital Lourenço Jorge, emergência pública mais próxima da comunidade.

Veja Também 

Apostas bets

Lula convoca militância nas redes sociais para pressionar STF contra bets

Sine da Serra seleciona 83 operadores de telemarketing para início imediato

Empresas de call center precisam ter atendimento humano das 8h às 20h

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Uma divergência na transição entre os governos Ricardo e Pazolini
Imagem de destaque
Inmet emite alerta de tempestades para mais de 50 cidades do ES
Imagem de destaque
Seu intestino muda quando você viaja? Entenda por que isso acontece

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.