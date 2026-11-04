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Nikolas Ferreira e esposa capixaba Lívia Bergamim anunciam terceira gravidez; veja o vídeo

Natural de Pinheiros, Lívia Bergamim se casou com o deputado federal em 2023 em uma cerimônia realizada em Domingos Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 16:35

Nikolas Ferreira anuncia terceira gravidez da esposa, que é capixaba
Nikolas Ferreira anuncia terceira gravidez da esposa, que é capixaba Reprodução Instagram @nikolasferreiradm

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que será pai pela terceira vez. A novidade foi compartilhada nas redes sociais nesta terça-feira (3), em um vídeo publicado ao lado da esposa, a capixaba de Pinheiros Lívia Bergamim.


“Em um mundo tão turbulento, tão de trevas, filhos são luz, são heranças do Senhor e não tenho dúvidas que vem no momento certo como resposta de Deus para os tempos que estamos vivendo”, disse Nikolas.


O casal já tem duas filhas: Aurora, de 2 anos, e Serena, de 1. Com a chegada do novo bebê, a família vai aumentar mais uma vez.


A relação de Nikolas com o Espírito Santo também passa pela história do casal. Os dois escolheram o Estado para celebrar o casamento, realizado em abril de 2023, na Fazenda Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana capixaba. A cerimônia reuniu cerca de 350 convidados.

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