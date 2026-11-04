Nikolas Ferreira e esposa capixaba Lívia Bergamim anunciam terceira gravidez; veja o vídeo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que será pai pela terceira vez. A novidade foi compartilhada nas redes sociais nesta terça-feira (3), em um vídeo publicado ao lado da esposa, a capixaba de Pinheiros Lívia Bergamim.





“Em um mundo tão turbulento, tão de trevas, filhos são luz, são heranças do Senhor e não tenho dúvidas que vem no momento certo como resposta de Deus para os tempos que estamos vivendo”, disse Nikolas.





O casal já tem duas filhas: Aurora, de 2 anos, e Serena, de 1. Com a chegada do novo bebê, a família vai aumentar mais uma vez.





A relação de Nikolas com o Espírito Santo também passa pela história do casal. Os dois escolheram o Estado para celebrar o casamento, realizado em abril de 2023, na Fazenda Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana capixaba. A cerimônia reuniu cerca de 350 convidados.