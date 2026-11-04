João Vicente e outros famosos saem em defesa de Marina Ruy Barbosa

Amigos e pessoas próximas à Marina Ruy Barbosa passaram a publicar mensagens de apoio em meio às críticas que ela vem recebendo.

Um dos posicionamentos que mais repercutiram foi o de João Vicente de Castro. Em uma publicação no Instagram, o ator afirmou que Marina está sendo alvo de uma tentativa de cancelamento e classificou os ataques como coordenados.

A manifestação ocorreu entre segunda-feira (2) e terça-feira (3), período em que outras pessoas do círculo profissional e pessoal da atriz também se pronunciaram. Marina, de 31 anos, compartilhou parte das homenagens nos stories e agradeceu publicamente algumas das mensagens.

João Vicente publicou uma fotografia da amiga acompanhada de um texto em que criticou a repercussão das recentes polêmicas. "Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado", escreveu. O ator também relacionou as críticas a divergências políticas e afirmou que conhece a atriz pessoalmente, contestando o que considera uma tentativa de comprometer sua reputação por causa de suas opiniões.

João Vicente fez um post em defesa da Marina e ela comentou agradecendo. https://t.co/yn18rmBFsO — narisns 🤍 (@narinsns) November 3, 2026

Marina respondeu à manifestação do amigo nos comentários da publicação: "Obrigada por isso".

A defesa feita por João também recebeu manifestações de apoio de outras pessoas. Gregório Duvivier, por exemplo, deixou um comentário favorável ao posicionamento do ator. Já o escritor Ullisses Campbell, um dos responsáveis pela criação de "Tremembé", publicou uma fotografia ao lado de Marina, acompanhada de corações.

Outros profissionais que convivem com a atriz também demonstraram apoio. Caio Morais elogiou a generosidade de Marina e sua disposição para ouvir as pessoas. A caracterizadora Raphaella Gomez, por sua vez, compartilhou um vídeo de bastidores e agradeceu à artista pelo apoio que recebeu durante a amizade. Carol Garcia e Letícia Rodrigues também aparecem entre os nomes que se manifestaram.

DIVAS! Malu Galli, Fernanda Abreu, Mel Fronck, Luísa Mell, Patrícia Pillar e Elizabeth Savala em apoio a Marina Ruy Barbosa. https://t.co/JU4aaHfK8O — Arquivo Marina Ruy Barbosa (@arquivomarinaa) November 3, 2026

A publicação de João Vicente, no entanto, acabou provocando uma discussão paralela. Antonio Tabet, ex-sócio do ator no Porta dos Fundos, publicou uma mensagem no X (antigo Twitter) com críticas a uma pessoa que não identificou nominalmente. Na postagem, chamou o alvo de "nepobaby babaca" e "hipócrita" e afirmou que ele teria evitado se posicionar durante as eleições para não desagradar pessoas próximas.

Apareceu o nepobaby babaca! Ficou pianinho durante a eleição para não ofender a “panelinha” dos amigos do Vorcaro, mas ele não perde a chance de tentar aparecer de carona na fama de alguém. Hipócrita, metido a desconstruído e é o sujeito mais escroto e preconceituoso que conheci. Um inútil que nunca fez NADA sozinho e só “vingou” na vida graças aos que se pendura ou bajula. — Antonio Tabet (@antoniotabet) November 3, 2026

Embora Tabet não tenha citado João Vicente diretamente, usuários das redes sociais associaram a indireta à defesa feita pelo ator a Marina. Procurados pela reportagem, João Vicente, Gregório Duvivier e Antonio Tabet não responderam até a publicação deste texto.

ENTENDA AS POLÊMICAS ENVOLVENDO MARINA RUY BARBOSA

Uma das situações que contribuíram para a repercussão foi o afastamento entre Marina e Luma Costa. As duas mantinham uma amizade de mais de duas décadas e eram madrinhas uma da outra. A mudança na relação chamou atenção depois que deixaram de se seguir no Instagram.

Luma confirmou que as duas estavam afastadas, mas negou que o rompimento tivesse sido motivado por divergências políticas. A declaração não encerrou as especulações nas redes, onde internautas passaram a tentar relacionar o fim da amizade a outros episódios envolvendo a atriz.

Outro capítulo veio com a divulgação de capturas de tela de uma conversa privada entre Marina e a influenciadora Nati Vozza. Nos registros, Nati criticava o posicionamento político da atriz, que publicou uma foto com estrelas e fãs entenderam uma declaração de voto em Luiz Inácio Lula da Silva. "Não sei como tem coragem, eu teria vergonha", escreveu a influenciadora.

Marina respondeu à mensagem: "Eu teria vergonha de mandar uma mensagem como essa. Quanto ódio". A troca passou a circular nas redes sociais e alimentou novas discussões sobre as relações pessoais da atriz e as divergências políticas entre pessoas de seu círculo.