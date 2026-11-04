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Morre a atriz Silvia Poggetti, que viveu Maria Maravilha em 'Malhação', aos 72 anos

Artista também estrelou a novela 'Água na Boca', da Band
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 12:35

A atriz Silvia Poggetti, na noite de estreia de 'Maria do Caritó', no teatro da Faap
A atriz Silvia Poggetti, na noite de estreia de 'Maria do Caritó', no teatro da Faap Greg Salibian - 12.ago.12/Folhapress
A atriz Silvia Poggetti, conhecida por atrações como a série "Malhação" e as novelas "Metamorphoses" e "Água na Boca", morreu nesta terça (3) aos 72 anos, na Santa Casa de Ourinhos, no interior de São Paulo.
A morte foi confirmada nas redes por amigos e pessoas próximas, como a atriz Lilia Cabral, que trabalhou com Poggetti na peça "Maria do Caritó". "Estar ao lado dela em cena eram muitas surpresas, tudo podia acontecer e acontecia. Ela era um acontecimento", escreveu Cabral em uma publicação no Instagram.
"Eu tenho tantas histórias, e todo mundo tem história da Silvia, porque ela era demais, porque ela era amada, porque ela era atriz! Querida Silvia, você será lembrada sempre com amor e muito respeito por tudo que você fez."
Nascida em 1954, Poggetti também atuou no cinema e no teatro e foi projetada por seu papel como Maria Maravilha na série "Malhação", em que atuou entre 1999 e 2000. Anos depois de participar da atração da TV Globo, ela esteve no elenco da novela "Água na Boca", da Band, como Mamma Uni, e viveu Ivani na novela "Metamorphoses", da Record.
Ela interpretou o último papel de sua carreira em "Silvio", cinebiografia sobre o apresentador Silvio Santos estrelada por Rodrigo Faro, em 2024.
A artista foi sepultada na terça (3) no Cemitério Parque Memorial Garden, no interior de São Paulo.

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