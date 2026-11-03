Cauã Reymond e Pietra Cupello dão pistas de romance em viagem a Nova York

Cauã Reymond, 46, e Pietra Cupello, 20, com quem o ator estaria vivendo um romance, estão aproveitando uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos. Embora não tenham publicado fotos juntos, os dois compartilharam registros dos mesmos passeios, alimentando os rumores de um relacionamento.





Nas redes sociais, Cauã e Pietra mostraram que assistiram a "MJ The Musical", espetáculo da Broadway que conta a trajetória de Michael Jackson. Os dois também publicaram fotos de um jantar no Upstate, restaurante especializado em frutos do mar, onde comeram ostras.





As especulações sobre um possível relacionamento começaram em outubro, quando os dois estiveram em Itacaré, na Bahia. Segundo a revista Quem, eles estariam juntos há cerca de três meses, mas nenhum dos dois confirmou o namoro publicamente.





Pietra é modelo, influenciadora e estudante de medicina. Ela reúne mais de 190 mil seguidores nas redes sociais e já é acompanhada no Instagram por Sofia, 14, filha de Cauã com Grazi Massafera.





O ator, por sua vez, se prepara para a estreia da nova temporada de "Tudo é Justo", série do Disney+ que conta com Kim Kardashian, Sarah Paulson e Glenn Close no elenco. A produção chega ao streaming nesta quarta-feira (4).