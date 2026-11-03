Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Redes Sociais

Mãe de Marina Ruy Barbosa se manifesta após briga da atriz com Luma Costa

Atrizes deixaram de se seguir nas redes sociais e protagonizaram troca de declarações após especulações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 10:02

Luma Costa com Marina Ruy Barbosa: atrizes rompem amizade de 22 anos
Luma Costa com Marina Ruy Barbosa: atrizes rompem amizade de 22 anos Reprodução/Instagram
A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, se manifestou sobre o desentendimento entre a filha e a atriz Luma Costa, amigas há mais de 20 anos. Em meio à repercussão do caso nas redes sociais, ela pediu paz entre as duas e demonstrou carinho pela família da antiga amiga da filha.
"As duas são bem-sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes. Amo a família dela", escreveu em um comentário em uma publicação sobre a polêmica.
O episódio ganhou repercussão no domingo (1º), quando internautas perceberam que Marina, 31, e Luma, 38, haviam deixado de se seguir no Instagram. A movimentação levantou especulações sobre o fim de uma amizade de mais de duas décadas.
A reportagem apurou que o afastamento ocorreu após uma discordância política entre as duas nas últimas semanas. As assessorias das atrizes não haviam se pronunciado sobre o assunto.
De fato, uma das versões que circulou nas redes sociais apontava diferenças de posicionamento político como motivo do rompimento. Luma, porém, rebateu a informação em um comentário na publicação do jornalista Hugo Gloss. Em outra resposta, reforçou que várias de suas melhores amigas votam diferente dela e que todas continuam se amando.
A atriz também criticou a maneira como foi retratada nas especulações sobre o afastamento. "Não vou aceitar que distorçam meus valores e me coloquem numa narrativa de extremismo político. Era o álibi perfeito ser sobre política, né? Mas não é", afirmou.
ENTENDA A BRIGA
Marina e Luma se conheceram em 2004, nos bastidores da novela "Começar de Novo", da Globo, quando ainda eram atrizes mirins. A relação se estendeu para além do trabalho e envolveu as famílias das duas.
Em 2017, Luma foi uma das madrinhas do casamento de Marina com o empresário Alexandre Negrão. A ruiva, por sua vez, é madrinha de Eduardo, filho caçula de Luma.
A amizade já havia sido alvo de rumores de rompimento em outras ocasiões, mas as duas chegaram a desmentir publicamente os boatos entre 2020 e 2022.
Em 2019, Luma também defendeu Marina durante a repercussão da separação de José Loreto e Débora Nascimento. Desta vez, porém, nenhuma das duas revelou qual foi o verdadeiro motivo da crise na relação.

Veja Também 

O apresentador Thiago Oliveira

Thiago Oliveira faz cirurgia para retirar a vesícula

'Se você não sente indignação, você não é um ser humano', diz Felca no programa Altas Horas

YouTube muda política após Lei Felca e exige autorização judicial para vídeos com menores

Gretchen perde peruca durante show

Gretchen perde peruca durante show e faz discurso sobre alopecia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marina Ruy Barbosa Famosos Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Treinar a escrita, revisar erros e aprimorar a argumentação são passos importantes para buscar a nota mil na redação do Enem
Como tirar nota mil na redação do Enem? Veja dicas
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
PM atira em homem após tentativa de ataque com faca em Colatina
O médico Marcio Antonio Leite Lima foi conduzido à delegacia na viatura da Guarda Municipal de Vila Velha
Justiça concede liberdade a médico que apontou arma para vendedor em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.