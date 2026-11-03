Mãe de Marina Ruy Barbosa se manifesta após briga da atriz com Luma Costa

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, se manifestou sobre o desentendimento entre a filha e a atriz Luma Costa, amigas há mais de 20 anos. Em meio à repercussão do caso nas redes sociais, ela pediu paz entre as duas e demonstrou carinho pela família da antiga amiga da filha.

"As duas são bem-sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes. Amo a família dela", escreveu em um comentário em uma publicação sobre a polêmica.

O episódio ganhou repercussão no domingo (1º), quando internautas perceberam que Marina, 31, e Luma, 38, haviam deixado de se seguir no Instagram. A movimentação levantou especulações sobre o fim de uma amizade de mais de duas décadas.

A reportagem apurou que o afastamento ocorreu após uma discordância política entre as duas nas últimas semanas. As assessorias das atrizes não haviam se pronunciado sobre o assunto.

De fato, uma das versões que circulou nas redes sociais apontava diferenças de posicionamento político como motivo do rompimento. Luma, porém, rebateu a informação em um comentário na publicação do jornalista Hugo Gloss. Em outra resposta, reforçou que várias de suas melhores amigas votam diferente dela e que todas continuam se amando.

A atriz também criticou a maneira como foi retratada nas especulações sobre o afastamento. "Não vou aceitar que distorçam meus valores e me coloquem numa narrativa de extremismo político. Era o álibi perfeito ser sobre política, né? Mas não é", afirmou.

ENTENDA A BRIGA

Marina e Luma se conheceram em 2004, nos bastidores da novela "Começar de Novo", da Globo, quando ainda eram atrizes mirins. A relação se estendeu para além do trabalho e envolveu as famílias das duas.

Em 2017, Luma foi uma das madrinhas do casamento de Marina com o empresário Alexandre Negrão. A ruiva, por sua vez, é madrinha de Eduardo, filho caçula de Luma.

A amizade já havia sido alvo de rumores de rompimento em outras ocasiões, mas as duas chegaram a desmentir publicamente os boatos entre 2020 e 2022.