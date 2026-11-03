Thiago Oliveira faz cirurgia para retirar a vesícula

O apresentador Thiago Oliveira, 42, passou por uma cirurgia para retirar a vesícula na noite de sábado (31), após comandar ao vivo o programa É de Casa, da Globo. O procedimento foi realizado no Hospital São Luiz, na região do Morumbi, em São Paulo. Depois de deixar os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ele viajou diretamente para a capital paulista para ser internado.





A operação já estava programada havia aproximadamente um mês e, segundo o apresentador, ocorreu sem complicações. Ele usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde. "Agradeço a todas as mensagens e orações que vocês fizeram. Deu tudo certo, graças a Deus", afirmou.





Thiago também explicou que a decisão de retirar o órgão veio após orientação médica e uma série de exames. O jornalista contou que uma crise anterior chegou a comprometer sua participação no matinal. "No sábado em que não consegui apresentar o É de Casa foi devido a uma crise absurda que eu tive", relatou.





Apesar de ter trabalhado normalmente no sábado da cirurgia, o apresentador disse que estava apreensivo com o procedimento. Ele contou que ficou em jejum desde o fim da manhã e que a operação estava prevista para a noite. "Eu estava com medo, estava nervoso, fiz o programa com medo, estava ali feliz da vida, apresentando, fazendo o que eu mais amo, mas, quando me lembrava, vinham algumas lágrimas", desabafou.





O procedimento durou entre 40 e 50 minutos, segundo Thiago. Ele também comentou que demorou mais do que esperava para despertar da anestesia, mas disse que a recuperação transcorria bem.





Após alguns dias de recuperação, Thiago informou que a previsão era retomar o trabalho na quarta-feira (4).