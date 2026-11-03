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Enem 2026: Organização do tempo e estratégias para manter o foco são essenciais para sucesso na prova

Tática das três passadas e ficar de olho na divisão do tempo estão entre as orientações para a reta final compartilhadas pela coordenadora de vestibular e uma estudante do Colégio Sagrado Coração de Maria

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 10:44

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 nov 2026 às 10:44

Na reta final para o Enem, o desempenho depende tanto do conteúdo estudado quanto da estratégia no dia da prova. Para compartilhar as melhores orientações para os dias 8 e 15 de novembro, o terceiro episódio do EstúdioCast especial Enem reuniu Aurelia Pedroni Nascimento de Oliveira, coordenadora de vestibular e professora de Língua Portuguesa, e Larissa Giordani Mafalda, aluna da 3ª série do Ensino Médio, para discutir o que pode fazer diferença nos dois dias de exame.

Ambas fazem parte da comunidade escolar do Colégio Sagrado Coração de Maria, um dos mais tradicionais colégios da Grande Vitória. A instituição integra uma rede internacional de ensino presente em 14 países e une tradição, contemporaneidade, excelência acadêmica e formação humana.

Dicas para a prova

Para Aurelia Pedroni, este não é o momento de tentar aprender conteúdos inéditos e complexos, mas de focar nos erros, fazer resumos práticos e treinar com provas antigas e simulados cronometrados, no mesmo formato e horário do exame. 

“Na hora da prova, recomendo a ‘tática das três passadas’, que consiste em resolver primeiro o que é fácil e rápido, depois as questões de nível médio e, por fim, as difíceis ou extensas. Se o estudante empacar por mais de dois ou três minutos, ou dar três ‘passadas’ de olho e não conseguir entender o que está sendo proposto, o ideal é marcar a questão e seguir adiante”, conta.

A coordenadora ainda lembra que a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método estatístico usado para calcular as notas das provas objetivas e que substitui a contagem simples de acertos, “penaliza” quem erra questões fáceis e acerta as difíceis. Ou seja, insistir em uma única questão pode custar o tempo de outras. 

Aurelia ainda sugere ler a pergunta final antes do texto de apoio e começar pelas áreas em que o candidato tem mais domínio.

A organização do tempo e do cartão-resposta também entra na lista. Aurelia aconselha reservar de 30 a 40 minutos para preencher o gabarito, evitando rasuras na correria.

Entre outros erros comuns, estão levar alimentos pesados ou muito açucarados, que podem causar sonolência à tarde.

Na véspera, a recomendação é dormir bem, evitar estudos pesados e deixar separados o documento com foto, a caneta preta de corpo transparente e os lanches. Larissa também compartilhou, no episódio, a experiência de quem está em plena preparação.

Colégio Sagrado Coração de Maria

Em 2026, o Colégio Sagrado Coração de Maria conquistou o 1º lugar no Enem - Espírito Santo, entre as escolas com até 30 estudantes na turma da 3ª série. Em 2023 e 2024, o colégio ocupou o 1º lugar geral do Espírito Santo, com as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Assista ao episódio completo para saber mais!

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