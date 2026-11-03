Enem 2026: Organização do tempo e estratégias para manter o foco são essenciais para sucesso na prova

“Na hora da prova, recomendo a ‘tática das três passadas’, que consiste em resolver primeiro o que é fácil e rápido, depois as questões de nível médio e, por fim, as difíceis ou extensas. Se o estudante empacar por mais de dois ou três minutos, ou dar três ‘passadas’ de olho e não conseguir entender o que está sendo proposto, o ideal é marcar a questão e seguir adiante”, conta.