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Virginia Fonseca demonstra carinho por Zé Felipe e relmebra apelido antigo de ex

Ex-apresentadora relembrou apelido carinhoso utilizado durante o casamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 08:29

Zé Felipe e Virginia Fonseca quando eram casados
Zé Felipe e Virginia Fonseca quando eram casados Reprodução/Instagram/@zefelipe
A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção de seus seguidores neste domingo (1º) ao demonstrar carinho pelo ex-marido, o cantor Zé Felipe, nas redes sociais.
Virginia publicou um trecho da música "Ai Bebê", interpretada pelo artista em parceria com Felipe Amorim, e revelou que não consegue parar de cantar a canção.
"Do nada eu me pego cantando Ai Bebê [risos]. Para cima, Gueroba", escreveu a influenciadora em seu perfil no Instagram. "Gueroba" é o apelido carinhoso que ela costumava usar para se referir a Zé Felipe durante o período em que estiveram casados.
Com lançamento oficial previsto para o dia 11 de novembro, a faixa já conta com trechos circulando pelas redes sociais, antecipando novidades do repertório do cantor.
Virginia está solteira desde o término de seu relacionamento com o jogador Vini Jr., ocorrido em outubro. Mesmo após o fim do casamento com Zé Felipe, os dois mantêm uma convivência próxima, motivada também pela criação dos filhos em comum.
Recentemente, a influenciadora movimentou as plataformas digitais ao desarquivar registros fotográficos antigos ao lado do cantor. A atitude rapidamente gerou repercussão e alimentou especulações entre os fãs sobre uma possível reconciliação.
Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial de que o ex-casal pretenda retomar o relacionamento amoroso.

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