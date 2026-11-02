Virginia Fonseca demonstra carinho por Zé Felipe e relmebra apelido antigo de ex

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção de seus seguidores neste domingo (1º) ao demonstrar carinho pelo ex-marido, o cantor Zé Felipe, nas redes sociais.

Virginia publicou um trecho da música "Ai Bebê", interpretada pelo artista em parceria com Felipe Amorim, e revelou que não consegue parar de cantar a canção.

"Do nada eu me pego cantando Ai Bebê [risos]. Para cima, Gueroba", escreveu a influenciadora em seu perfil no Instagram. "Gueroba" é o apelido carinhoso que ela costumava usar para se referir a Zé Felipe durante o período em que estiveram casados.

Com lançamento oficial previsto para o dia 11 de novembro, a faixa já conta com trechos circulando pelas redes sociais, antecipando novidades do repertório do cantor.

Virginia está solteira desde o término de seu relacionamento com o jogador Vini Jr., ocorrido em outubro. Mesmo após o fim do casamento com Zé Felipe, os dois mantêm uma convivência próxima, motivada também pela criação dos filhos em comum.

Recentemente, a influenciadora movimentou as plataformas digitais ao desarquivar registros fotográficos antigos ao lado do cantor. A atitude rapidamente gerou repercussão e alimentou especulações entre os fãs sobre uma possível reconciliação.