Serial killer na TV e nome fundamental no teatro brasileiro, Marieta Severo faz 80 anos

Marieta Severo completa 80 anos nesta segunda-feira (2) com uma carreira de seis décadas de fundamental importância para o teatro brasileiro e personagens marcantes na TV, como a misteriosa vilã de "O Sheik de Agadir" (1966), que marcou sua estreia nas novelas.

Ela interpretou Éden, que aparentava fragilidade, mas, na verdade, era identidade secreta de Rato, serial killer que estrangulava suas vítimas. As cenas mantinham o mistério ao mostar apenas as luvas da assassina em ação. Marieta foi xingada e chegou a ser apedrejada nas ruas do Rio por espectadores revoltados com a personagem.

Dona Nenê, de "A Grande Família" (2001-2014), e a ambiciosa Fanny, de "Verdades Secretas" (2015), foram alguns de seus papéis mais recentes na TV.

Sua trajetória foi atravessada pela ditadura militar, e marcada por relacionamentos duradouros, como o casamento de mais de 30 anos com Chico Buarque, pai de suas três filhas.

Marieta acumulou prêmios por trabalhos nos palcos e no cinema, incluindo o troféu Oscarito, recebido no Festival de Gramado em 2002 pelo conjunto de sua trajetória cinematográfica.