Amigas de infância, Marina Ruy Barbosa e Luma Costa brigam e deixam de se seguir

As atrizes Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, e Luma Costa, de 38, deixaram de se seguir no Instagram, rompendo publicamente uma amizade de 22 anos.

O perfil especializado em celebridades Segue a Cami divulgou a informação neste domingo (1) e rapidamente mobilizou as redes sociais. O F5 apurou que o distanciamento ocorreu após uma discordância política entre as duas nas últimas semanas.

As assessorias de imprensa de ambas as atrizes não se pronunciaram sobre o assunto até o momento. Em seus perfis oficiais, Marina e Luma também mantiveram o silêncio.

O vínculo entre as duas artistas é antigo e remonta à infância, quando ambas trabalhavam como atrizes mirins na Globo. Elas se conheceram em 2004 nos bastidores da novela "Começar de Novo" e, desde então, construíram uma relação que ultrapassou a esfera profissional.

A proximidade era tamanha que Luma foi uma das madrinhas do casamento de Marina com o empresário Alexandre Negrão, realizado em 2017. Em contrapartida, Marina é madrinha de Eduardo, o filho caçula de Luma.

Ao longo dos anos, a amizade resistiu a outras turbulências públicas. Em 2019, Luma saiu em defesa pública de Marina durante a intensa repercussão da separação de José Loreto e Débora Nascimento, episódio que respingou no nome da ruiva.