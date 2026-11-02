Grammy 2027: veja as apostas do HZ para a próxima edição da premiação

“And the Grammy goes to…” É sempre no fim do ano que uma das notícias mais aguardadas pelos fãs de música pop movimenta as redes sociais e desperta ansiedade, torcida e expectativa: o anúncio dos indicados à próxima edição do Grammy Awards.





Depois de premiar o “Debí Tirar Mas Fotos” Bad Bunny com Álbum do Ano, a premiação de maior prestígio da indústria da música acontece no dia 7 de fevereiro de 2027, e as nomeações serão reveladas já no mês que vem, em 16 de novembro, por meio do canal do YouTube da academia. E com tantos lançamentos que marcaram 2026, já está na hora de tentar prever como a lista dos que vão concorrer ao gramofone dourado vai parecer.





Para concorrer ao Grammy Awards 2027, os trabalhos (que incluem álbuns e músicas) devem ter sido lançados no período de elegibilidade de 31 de agosto de 2025 a 28 de agosto deste ano. A votação para definir os nomeados já terminou, em um ano de grandes nomes como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Madonna e mais.





O HZ separou alguns nomes que podem aparecer entre os indicados (e, por que não, levar o gramofone para casa) nas principais categorias e nas disputas mais ligadas ao universo pop. Vale ressaltar que a seleção é uma aposta editorial, sem qualquer vínculo oficial com a premiação.