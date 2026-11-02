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Previsões

Grammy 2027: veja as apostas do HZ para a próxima edição da premiação

De Olivia Rodrigo a Taylor Swift, HZ reúne apostas para as principais categorias do Grammy 2027 e aponta quem pode levar os gramofones dourados
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 10:00

Cantoras femininas devem dominar as principais categorias do Grammy Awrds 2027
Cantoras femininas devem dominar as principais categorias do Grammy Awrds 2027 DivuTheTown / Reprodução Instagram @arianagrade @oliviarodrigo @oliviadean @taylorswift

“And the Grammy goes to…” É sempre no fim do ano que uma das notícias mais aguardadas pelos fãs de música pop movimenta as redes sociais e desperta ansiedade, torcida e expectativa: o anúncio dos indicados à próxima edição do Grammy Awards.


Depois de premiar o “Debí Tirar Mas Fotos” Bad Bunny com Álbum do Ano, a premiação de maior prestígio da indústria da música acontece no dia 7 de fevereiro de 2027, e as nomeações serão reveladas já no mês que vem, em 16 de novembro, por meio do canal do YouTube da academia. E com tantos lançamentos que marcaram 2026, já está na hora de tentar prever como a lista dos que vão concorrer ao gramofone dourado vai parecer.


Para concorrer ao Grammy Awards 2027, os trabalhos (que incluem álbuns e músicas) devem ter sido lançados no período de elegibilidade de 31 de agosto de 2025 a 28 de agosto deste ano. A votação para definir os nomeados já terminou, em um ano de grandes nomes como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Madonna e mais.


O HZ separou alguns nomes que podem aparecer entre os indicados (e, por que não, levar o gramofone para casa) nas principais categorias e nas disputas mais ligadas ao universo pop. Vale ressaltar que a seleção é uma aposta editorial, sem qualquer vínculo oficial com a premiação.

“Album of the Year” - Álbum do Ano
Cantora lançou em 2026 seu terceiro álbum de estúdio de inéditas Reprodução Instagram @oliviarodrigo

Considerado pela instituição e pela mídia o principal prêmio e com maior prestígio dentro no Grammy. A academia costuma diversificar nos concorrentes em relação ao gênero musical deles. 


  • “The Life of a Showgirl” - Taylor Swift

  • “The Art of Loving” - Olivia Dean

  • “LUX” - Rosalia

  • “you seem pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo

  • “Confessions II” - Madonna

  • “The Romantic” - Bruno Mars

  • “Kehlani” - Kehlani 

  • “Lost Weekend” - Phoebe Bridgers


Quem deve vencer: “The Art of Loving” - Olivia Dean


Quem deveria vencer: “you seem pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo


Outras opções: “The Great Divide” - Noah Kahan; “THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE” - RAYE; “Music, Fashion and Film” - Charli XCX

“Record of the Year” - Gravação do Ano
Cantora americana é a única artista da história da premiação a ter 4 Álbuns do Ano
Cantora americana é a única artista da história da premiação a ter 4 Álbuns do Ano Reprodução Instagram @taylorswift

Essa categoria premia todos os envolvidos na criação de uma música, como intérprete, compositor, produtor, engenheiro de áudio… (o sucesso comercial é um fator que na maioria das vezes ajuda a escolha dos indicados). 


  • “The Fate of Ophelia” - Taylor Swift

  • “Man I Need” - Olivia Dean

  • “Berghain” - Rosalia, Bjork & Yves Tumor

  • “the cure” - Olivia Rodrigo

  • “Choosin’ Texas” - Ella Langley

  • “I Just Might” - Bruno Mars

  • “WHERE IS MY HUSBAND?” - RAYE

  • “hate that i made you love me” - Ariana Grande


Quem deve vencer: “The Fate of Ophelia” - Taylor Swift

Quem deveria vencer: “Berghain” - Rosalia, Bjork & Yves Tumor


Outras opções: “Morning Dew (Donk)” - Beyoncé; “Dracula” - Tame Impala; “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter

“Song of the Year” - Canção do Ano
Olivia Dean ganhou neste ano o prêmio de Artista Revelação
Olivia Dean ganhou neste ano o prêmio de Artista Revelação Reprodução Instagram @oliviadean

Essa categoria premia apenas os envolvidos na composição da música, lírica e melódica. Se o intérprete também for o compositor, ele ganha o prêmio; se não, a indicação não conta para ele  


  • “I Knew It, I Knew You” - Taylor Swift

  • “Man I Need” - Olivia Dean

  • “Lost Boys” - Phoebe Bridgers

  • “the cure” - Olivia Rodrigo

  • “Streets of Minneapolis” - Bruce Springsteen

  • “Risk It All” - Bruno Mars

  • “WHERE IS MY HUSBAND” - RAYE

  • “Die On This Hill” - SIENNA SPIRO


Quem deve vencer: “the cure” - Olivia Rodrigo

Quem deveria vencer: “the cure” - Olivia Rodrigo


Outras opções: “Choosin’ Texas” - Ella Langley; “What You Need” - Tems; “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter; “hate that i made you love me” - Ariana Grande

“Best New Artist” - Artista Revelação
"Dance..." é uma das faixas eletrônicas mais ouvidas desse ano
"Dance..." é uma das faixas eletrônicas mais ouvidas desse ano Reprodução Instagram @slayyyter

A categoria mais mutável entre as principais. Não necessariamente o artista precisa ter lançado seus primeiros trabalhos no período, mas ter seu primeiro auge de carreira na indústria.


  • Geese

  • Dominic Fike

  • Malcolm Todd

  • Jade

  • Don Toliver

  • Ella Langley

  • Slayyyter

  • SIENNA SPIRO


Quem deve vencer: SIENNA SPIRO

Quem deveria vencer: Slayyyter


Outras opções: FLO; Rachel Chinourini; Audrey Hobert; Miles Caton

“Best Pop Solo Performance”- Melhor Performance Pop Solo
Imagem BBC Brasil
Versões da música 'Escapism', feitas por fãs, ajudaram a cantora RAYE a subir nas paradas britânicas. Getty Images

O 'performance' no nome da categoria não diz referência à alguma apresentação que o artista tenha feito, apenas sobre o jeito que o cantor ou cantora canta na faixa.


  • “hate i made you love me” – Ariana Grande

  • “The Fate of Ophelia” - Taylor Swift

  • “Man I Need” - Olivia Dean

  • “the cure” - Olivia Rodrigo

  • “WHERE IS MY HUSBAND” - RAYE


Quem deveria vencer: “hate i made you love me” – Ariana Grande

Quem é o favorito a vencer: “WHERE IS MY HUSBAND” - RAYE


Outras opções: “Risk It All” - Bruno Mars; “Blue Moon” - Zara Larsson; “Die On This Hill” - SIENNA SPIRO

“Best Pop Vocal Album”- Melhor Álbum Pop Vocal
Escrito inteiramente por Ariana, "petal" reflete suas inseguranças da forma mais madura em sua carreira
Escrito inteiramente por Ariana, "petal" reflete suas inseguranças da forma mais madura em sua carreira Reprodução Instagram @arianagrande

Já o 'vocal' da categoria não significa que o artista premiado possua os melhores vocais ou canta melhor. O nome só existe para diferenciar a álbuns pop com vocais e álbuns pop instrumentais.


  • “petal” – Ariana Grande

  • “The Life of a Showgirl” - Taylor Swift

  • “The Art of Loving” - Olivia Dean

  • “you seem pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo

  • Midnight Sun - Zara Larsson


Quem deveria vencer: “you seen pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo


Quem é o favorito a vencer: “you seen pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo


Outras opções: “SWAG II” - Justin Bieber; “Kiss All The Time; Disco Occasionally” - Harry Styles; “THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE” - RAYE

“Best Pop Duo/Group Performance”- Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo
Rainha do pop se juntou com a 'nova loirinha do pop' para o feat em Confessions II
Rainha do pop se juntou com a 'nova loirinha do pop' para o feat em Confessions II Reprodução Instagram @madonna

  • “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter

  • “Dracula Remix” - Tame Impala ft. JENNIE

  • “Leak It” - FLO

  • “Runway” - Lady Gaga ft. Doechii

  • “Rein Me In” - Sam Fender ft. Olivia Dean


Quem deveria vencer: “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter


Quem é o favorito a vencer: “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter


Outras opções: The Life of a Showgirl” - Taylor Swift ft. Sabrina Carpenter; “She Did It Again” - Tyla ft. Zara Larsson; “Animal” - KATSEYE


IMPORTANTE: vale lembrar que o Grammy pode ser uma caixa de surpresa em relação aos seus indicados, e até o mais improvável dos casos pode acontecer, independente do sucesso ou aclamação conquistados (a situação do The Weeknd em 2021 exemplifica). Então, o que está aqui são apenas apostas, nada confirmado ou certo.

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