Grammy 2027: veja as apostas do HZ para a próxima edição da premiação

“And the Grammy goes to…” É sempre no fim do ano que uma das notícias mais aguardadas pelos fãs de música pop movimenta as redes sociais e desperta ansiedade, torcida e expectativa: o anúncio dos indicados à próxima edição do Grammy Awards.
Depois de premiar o “Debí Tirar Mas Fotos” Bad Bunny com Álbum do Ano, a premiação de maior prestígio da indústria da música acontece no dia 7 de fevereiro de 2027, e as nomeações serão reveladas já no mês que vem, em 16 de novembro, por meio do canal do YouTube da academia. E com tantos lançamentos que marcaram 2026, já está na hora de tentar prever como a lista dos que vão concorrer ao gramofone dourado vai parecer.
Para concorrer ao Grammy Awards 2027, os trabalhos (que incluem álbuns e músicas) devem ter sido lançados no período de elegibilidade de 31 de agosto de 2025 a 28 de agosto deste ano. A votação para definir os nomeados já terminou, em um ano de grandes nomes como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Madonna e mais.
O HZ separou alguns nomes que podem aparecer entre os indicados (e, por que não, levar o gramofone para casa) nas principais categorias e nas disputas mais ligadas ao universo pop. Vale ressaltar que a seleção é uma aposta editorial, sem qualquer vínculo oficial com a premiação.
Considerado pela instituição e pela mídia o principal prêmio e com maior prestígio dentro no Grammy. A academia costuma diversificar nos concorrentes em relação ao gênero musical deles.
“The Life of a Showgirl” - Taylor Swift
“The Art of Loving” - Olivia Dean
“LUX” - Rosalia
“you seem pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo
“Confessions II” - Madonna
“The Romantic” - Bruno Mars
“Kehlani” - Kehlani
“Lost Weekend” - Phoebe Bridgers
Quem deve vencer: “The Art of Loving” - Olivia Dean
Quem deveria vencer: “you seem pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo
Outras opções: “The Great Divide” - Noah Kahan; “THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE” - RAYE; “Music, Fashion and Film” - Charli XCX
Essa categoria premia todos os envolvidos na criação de uma música, como intérprete, compositor, produtor, engenheiro de áudio… (o sucesso comercial é um fator que na maioria das vezes ajuda a escolha dos indicados).
“The Fate of Ophelia” - Taylor Swift
“Man I Need” - Olivia Dean
“Berghain” - Rosalia, Bjork & Yves Tumor
“the cure” - Olivia Rodrigo
“Choosin’ Texas” - Ella Langley
“I Just Might” - Bruno Mars
“WHERE IS MY HUSBAND?” - RAYE
“hate that i made you love me” - Ariana Grande
Quem deve vencer: “The Fate of Ophelia” - Taylor Swift
Quem deveria vencer: “Berghain” - Rosalia, Bjork & Yves Tumor
Outras opções: “Morning Dew (Donk)” - Beyoncé; “Dracula” - Tame Impala; “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter
Essa categoria premia apenas os envolvidos na composição da música, lírica e melódica. Se o intérprete também for o compositor, ele ganha o prêmio; se não, a indicação não conta para ele
“I Knew It, I Knew You” - Taylor Swift
“Man I Need” - Olivia Dean
“Lost Boys” - Phoebe Bridgers
“the cure” - Olivia Rodrigo
“Streets of Minneapolis” - Bruce Springsteen
“Risk It All” - Bruno Mars
“WHERE IS MY HUSBAND” - RAYE
“Die On This Hill” - SIENNA SPIRO
Quem deve vencer: “the cure” - Olivia Rodrigo
Quem deveria vencer: “the cure” - Olivia Rodrigo
Outras opções: “Choosin’ Texas” - Ella Langley; “What You Need” - Tems; “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter; “hate that i made you love me” - Ariana Grande
A categoria mais mutável entre as principais. Não necessariamente o artista precisa ter lançado seus primeiros trabalhos no período, mas ter seu primeiro auge de carreira na indústria.
Geese
Dominic Fike
Malcolm Todd
Jade
Don Toliver
Ella Langley
Slayyyter
SIENNA SPIRO
Quem deve vencer: SIENNA SPIRO
Quem deveria vencer: Slayyyter
Outras opções: FLO; Rachel Chinourini; Audrey Hobert; Miles Caton
O 'performance' no nome da categoria não diz referência à alguma apresentação que o artista tenha feito, apenas sobre o jeito que o cantor ou cantora canta na faixa.
“hate i made you love me” – Ariana Grande
“The Fate of Ophelia” - Taylor Swift
“Man I Need” - Olivia Dean
“the cure” - Olivia Rodrigo
“WHERE IS MY HUSBAND” - RAYE
Quem deveria vencer: “hate i made you love me” – Ariana Grande
Quem é o favorito a vencer: “WHERE IS MY HUSBAND” - RAYE
Outras opções: “Risk It All” - Bruno Mars; “Blue Moon” - Zara Larsson; “Die On This Hill” - SIENNA SPIRO
Já o 'vocal' da categoria não significa que o artista premiado possua os melhores vocais ou canta melhor. O nome só existe para diferenciar a álbuns pop com vocais e álbuns pop instrumentais.
“petal” – Ariana Grande
“The Life of a Showgirl” - Taylor Swift
“The Art of Loving” - Olivia Dean
“you seem pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo
Midnight Sun - Zara Larsson
Quem deveria vencer: “you seen pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo
Quem é o favorito a vencer: “you seen pretty sad for a girl so in love” - Olivia Rodrigo
Outras opções: “SWAG II” - Justin Bieber; “Kiss All The Time; Disco Occasionally” - Harry Styles; “THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE” - RAYE
“Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter
“Dracula Remix” - Tame Impala ft. JENNIE
“Leak It” - FLO
“Runway” - Lady Gaga ft. Doechii
“Rein Me In” - Sam Fender ft. Olivia Dean
Quem deveria vencer: “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter
Quem é o favorito a vencer: “Bring Your Love” - Madonna ft. Sabrina Carpenter
Outras opções: The Life of a Showgirl” - Taylor Swift ft. Sabrina Carpenter; “She Did It Again” - Tyla ft. Zara Larsson; “Animal” - KATSEYE
IMPORTANTE: vale lembrar que o Grammy pode ser uma caixa de surpresa em relação aos seus indicados, e até o mais improvável dos casos pode acontecer, independente do sucesso ou aclamação conquistados (a situação do The Weeknd em 2021 exemplifica). Então, o que está aqui são apenas apostas, nada confirmado ou certo.