Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 02 a 08 de novembro de 2026

A carta do baralho cigano regente desta semana é “O Cavaleiro”, indicando a chegada de notícias, o surgimento de oportunidades e o avanço de projetos. Para os signos, o período poderá reservar encontros inesperados, conversas importantes e situações que favorecerão novos começos.
O momento também será propício para tirar ideias do papel, movimentar a vida profissional e buscar caminhos diferentes para alcançar objetivos. No entanto, será importante agir com consciência e avaliar as escolhas antes de tomar decisões por impulso.
A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Áries – O Cavaleiro
Nesta semana, você poderá acelerar os seus projetos , mas precisará pensar antes de agir, conforme indica a carta “O Cavaleiro”. No amor, uma conversa poderá movimentar a relação.
Touro – A Casa
A carta “A Casa” mostra que a família, a segurança e a estabilidade estarão em destaque nesta semana. Será um bom momento para organizar as finanças e valorizar quem oferece apoio verdadeiro.
Gêmeos – Os Pássaros
Conversas importantes e contatos serão favorecidos nesta semana, segundo a carta “Os Pássaros”. No entanto, evite alimentar fofocas ou criar preocupações desnecessárias.
Câncer – A Lua
A sua intuição estará em evidência, conforme indica a carta “A Lua”. No amor, será importante acolher os sentimentos sem confundir desejos com certezas.
Leão – O Sol
A carta “O Sol” mostra que será uma semana de brilho , confiança e reconhecimento. Você poderá aproveitar esse período para divulgar seu trabalho e mostrar seus talentos.
Virgem – O Livro
Conforme a carta “O Livro”, informações importantes poderão exigir pesquisa e paciência. Por isso, nesta semana, estude, observe e não tire conclusões precipitadas.
Libra – O Buquê
A carta “O Buquê” mostra que convites, gentilezas e possibilidades de aproximação poderão chegar nesta semana. Permita-se receber carinho e reconhecer seu próprio valor.
Escorpião – A Cobra
A carta “A Cobra” pede cautela diante de situações complexas e promessas sedutoras. Por isso, utilize a inteligência estratégica sem alimentar desconfianças.
Sagitário – O Navio
A carta “O Navio” mostra desejo de mudança , expansão e novos horizontes. Nesse contexto, planejar os próximos passos com entusiasmo e responsabilidade será importante.
Capricórnio – A Âncora
Persistência e foco serão seus aliados ao longo desta semana, mostra a carta “A âncora”. Continue construindo, mesmo que os resultados ainda sejam discretos.
Aquário – A Estrela
A carta “A Estrela” traz inspiração, criatividade e esperança para esta semana. Uma ideia poderá ganhar força quando você transformar sonhos em planos.
Peixes – Os Peixes
Segundo a carta “Os Peixes”, será um momento de refletir sobre prosperidade, recursos e merecimento. Nesta semana, tente administrar melhor o dinheiro e reconhecer suas capacidades.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.