Crianças sozinhas em casa gritam por socorro e são resgatadas pela PM em Linhares

Duas crianças, que estavam sozinhas em casa, foram resgatadas pela Polícia Militar (PM) após denúncias de abandono, no domingo (1º), em Linhares. Ao chegarem ao local, os militares ouviram gritos de socorro e choro das vítimas, que têm 1 e 5 anos. Para acolher os pequenos, os policiais precisaram arrombar a porta do imóvel.





Uma mulher de 22 anos, identificada como mãe das crianças, foi detida quando chegava à residência. Conduzida para a Delegacia Regional do município, ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz, sendo encaminhada para um presídio. Não há informações sobre o que motivou a suspeita a sair sem levar os filhos.





As autoridades não esclareceram o paradeiro do pai das vítimas, nem se elas têm outros familiares. Até o momento, elas estão amparadas pelo Conselho Tutelar.