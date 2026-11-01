Carreta carregada de calçados tomba e bloqueia a BR 101 em Cachoeiro

O tombamento de uma carreta carregada com calçados interditou a BR 101, no quilômetro 402,9, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (1º). Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Capixaba, o acidente ocorreu por volta das 4h51 e o motorista foi socorrido com ferimentos leves.
Recursos da concessionária (ambulância, guincho e veículo de inspeção) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para o acidente. A pista ficou totalmente bloqueada inicialmente. Às 6h34, o tráfego começou a fluir no sistema de "Pare e Siga". e foi totalmente liberado por volta das 7h. A reportagem procurou a PRF para mais informações, mas não houve retorno.