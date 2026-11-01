Carreta carregada de calçados tomba e bloqueia a BR 101 em Cachoeiro

Um homem de 30 anos foi morto a tiros no bairro Solon Borges, em Vitória, na madrugada deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os autores dos disparos estavam em uma moto.





Os militares foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida. A perícia foi chamada. O nome do homem e a motivação do crime não foram informados.





A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.





Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.