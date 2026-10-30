Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo, válido até as 23h59 desta sexta-feira (30).
O aviso meteorológico, de perigo potencial (cor amarela), já está em vigor e prevê possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo.
O Inmet recomenda que, em casos de rajadas de ventos, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas; não usem aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade; e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Serviço
Telefones de emergência
Defesa Civil: 199
Corpo de bombeiros: 193