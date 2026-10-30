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Confronto

Jovem é baleado após apontar arma para policiais e trocar tiros na Serra

Suspeito de 18 anos foi atingido no pé durante perseguição no bairro José de Anchieta II. Mãe dele também foi levada à delegacia após interferir na ação policial

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 11:45

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 out 2026 às 11:45
Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado
Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado Ricardo Medeiros

Um jovem de 18 anos foi baleado após apontar uma arma de fogo para policiais militares e trocar tiros com a equipe na noite de quinta-feira (29), no bairro José de Anchieta II, na Serra.


Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento na região quando tentaram abordar o suspeito. Ao perceber a presença da equipe, ele apresentou comportamento suspeito e fugiu a pé.


Durante o acompanhamento, o jovem apontou uma arma de fogo contra um dos militares, que reagiu efetuando disparos. O suspeito continuou a fuga e, em outro momento, atirou contra um segundo policial, que também revidou.


O jovem acabou se rendendo e soltou a arma. Os militares constataram que ele havia sido atingido no pé esquerdo. Com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 22 munições.


O jovem foi socorrido inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina e, posteriormente, transferido ao Hospital Jayme Santos Neves.

Mãe foi levada à delegacia

Conforme a PM, durante o atendimento da ocorrência, a mãe do suspeito, de 36 anos, interferiu na atuação dos policiais. Após receber voz de prisão, ela resistiu à contenção, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas. A mulher foi encaminhada à delegacia.


A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra. O jovem foi autuado por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.


Ele será encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, assim que receber alta médica.


Já a mulher foi ouvida e liberada, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

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