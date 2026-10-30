Jovem é baleado após apontar arma para policiais e trocar tiros na Serra

Um jovem de 18 anos foi baleado após apontar uma arma de fogo para policiais militares e trocar tiros com a equipe na noite de quinta-feira (29), no bairro José de Anchieta II, na Serra.
Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento na região quando tentaram abordar o suspeito. Ao perceber a presença da equipe, ele apresentou comportamento suspeito e fugiu a pé.
Durante o acompanhamento, o jovem apontou uma arma de fogo contra um dos militares, que reagiu efetuando disparos. O suspeito continuou a fuga e, em outro momento, atirou contra um segundo policial, que também revidou.
O jovem acabou se rendendo e soltou a arma. Os militares constataram que ele havia sido atingido no pé esquerdo. Com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 22 munições.
O jovem foi socorrido inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina e, posteriormente, transferido ao Hospital Jayme Santos Neves.
Conforme a PM, durante o atendimento da ocorrência, a mãe do suspeito, de 36 anos, interferiu na atuação dos policiais. Após receber voz de prisão, ela resistiu à contenção, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas. A mulher foi encaminhada à delegacia.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra. O jovem foi autuado por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
Ele será encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, assim que receber alta médica.
Já a mulher foi ouvida e liberada, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.