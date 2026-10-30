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Culinária

5 receitas vegetarianas com abobrinha 

Veja como utilizar esse ingrediente versátil em pratos sem itens de origem animal
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 12:25

Caldo de abobrinha (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Caldo de abobrinha Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
As receitas vegetarianas com abobrinha são uma excelente escolha para quem busca refeições leves, nutritivas e versáteis. Isso porque esse vegetal combina facilmente com diversos sabores, sendo rico em fibras, vitaminas e minerais. Sua textura suave e sabor delicado permitem criar pratos que vão desde preparações simples e rápidas até opções mais elaboradas.
Veja 5 receitas vegetarianas com abobrinha!

Caldo de abobrinha

Ingredientes

  • 3 abobrinhas picadas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 750 ml de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e levemente dourados. Adicione as abobrinhas e refogue por 3 minutos, mexendo bem. Em seguida, acrescente o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 15 minutos, até que as abobrinhas fiquem bem macias. Com um mixer de mão, bata até obter uma textura cremosa e homogênea. Cozinhe por mais 3 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Espaguete de abobrinha ao molho pesto

Ingredientes

  • 3 abobrinhas
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 2 colheres de sopa de nozes
  • 2 dentes de alho
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para fritar

Modo de preparo

Utilize um espiralizador para fazer espaguete com as abobrinhas ou corte em tiras finas com uma faca ou um descascador de legumes. Reserve. No liquidificador ou processador, coloque as folhas de manjericão, as nozes, o alho e metade do azeite de oliva. Bata até obter uma pasta grossa. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o restante do azeite. Bata novamente até ficar homogêneo. Reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione o espaguete de abobrinha e refogue por 3 minutos, apenas para aquecer e amaciar levemente. Desligue o fogo e misture o molho pesto ao espaguete de abobrinha, envolvendo bem. Sirva imediatamente.

Abobrinha assada

Ingredientes

  • 3 abobrinhas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de ervas secas
  • 2 dentes de alho picados

Modo de preparo

Lave as abobrinhas e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Em uma tigela grande, misture as abobrinhas cortadas com o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, as ervas secas e o alho. Certifique-se de que as abobrinhas estejam bem revestidas com a mistura.
Coloque as abobrinhas em uma assadeira forrada com papel-manteiga ou untada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos, ou até que as abobrinhas estejam macias e levemente douradas. Sirva em seguida. 
Abobrinha recheada com quinoa (Imagem: etorres | Shutterstock)
Abobrinha recheada com quinoa Crédito: Imagem: etorres | Shutterstock

Abobrinha recheada com quinoa

Ingredientes

  • 4 abobrinhas
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 pimentão verde picado
  • 1/2 pimentão amarelo picado
  • 2 tomates picados
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire o miolo com uma colher, formando uma espécie de barquinha. Reserve o miolo para usar no recheio. Coloque as metades de abobrinha em uma assadeira. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios.
Adicione o tomate, os pimentões e o miolo da abobrinha, picado em pedaços pequenos. Refogue por mais alguns minutos. Misture a quinoa cozida, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Depois, preencha as metades de abobrinha com o recheio de quinoa. Coloque em uma forma e regue com o restante do azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, até que as abobrinhas estejam macias e o recheio levemente dourado. Sirva em seguida.

Carpaccio de abobrinha

Ingredientes

  • 2 abobrinhas
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão e nozes picadas para decorar 

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas e corte-as em fatias finíssimas, como em um carpaccio tradicional. Em um prato grande, disponha as fatias de abobrinha de forma circular, levemente sobrepostas, cobrindo todo o prato. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até emulsificar.
Regue as fatias de abobrinha com o molho preparado, espalhando de maneira uniforme. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para que a abobrinha absorva o tempero e amoleça levemente. Decore com folhas de manjericão fresco e as nozes picadas. Sirva em seguida.

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