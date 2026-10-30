Ataque de abelhas termina em morte em lagoa de Marilândia

Um homem morreu após ser atacado por abelhas e cair em uma lagoa na localidade de Santo Hilário, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29).





Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que duas pessoas entraram na água para tentar resgatar a vítima, mas o homem já estava morto quando foi retirado. Ele foi identificado como Dionísio Dadalto. A idade não foi informada.





O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) pela Polícia Científica. Exames vão determinar a causa da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.