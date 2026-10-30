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Ataque de abelhas termina em morte em lagoa de Marilândia

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que duas pessoas entraram na água para tentar resgatar a vítima, mas o homem já estava morto quando foi retirado

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 12:48

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

30 out 2026 às 12:48

Um homem morreu após ser atacado por abelhas e cair em uma lagoa na localidade de Santo Hilário, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (29).


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que duas pessoas entraram na água para tentar resgatar a vítima, mas o homem já estava morto quando foi retirado. Ele foi identificado como Dionísio Dadalto. A idade não foi informada.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) pela Polícia Científica. Exames vão determinar a causa da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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