Como saber se sou alérgico a picadas de abelhas?

Picada de abelha pode provocar inchaço no local para os não-alérgicos, mas sintomas podem ser mais graves para quem tem alergia Crédito: Shutterstock

Quem já foi picado por abelha sabe que dói bastante. Normalmente, o local fica inchado e depois de um tempo passa. O problema é que os sintomas podem ser piores para quem for alérgico: vômito, falta de ar, edema de garganta, desmaio e até parada cardiorrespiratória. A dúvida que fica é: dá para se antecipar a isso?

A Gazeta conversou com médicos especialistas que explicaram como uma pessoa pode descobrir se tem ou não alergia a abelha.

Antes de tudo é importante destacar que ninguém nasce alérgico a abelha: a pessoa pode desenvolver após a primeira picada. A partir dela, o corpo pode desenvolver anticorpos chamados "IgE específicos" no sangue que, numa próxima picada, podem acarretar sintomas mais graves.

E como descubro se sou alérgico?

Basicamente, de duas formas: sendo picado e desenvolvendo sintomas mais sérios, ou fazendo o teste de IgE específica e dando positivo.

"A gente só consegue descobrir de verdade quando tem sintoma. A gente até pode fazer uma IgE específica antes, só que não necessariamente quem tem a IgE positiva vai ter sintoma. Esse exame pode ser considerado uma espécie de triagem que vai dizer se a pessoa pode ter um sintoma mais sério. Um exemplo, a criança tem uma IgE específica para o leite, só que ela toma leite e não tem nada. Existir a proteína não significa que ela vai ter manifestação alérgica. A IgE específica é uma tendência alérgica, mas não necessariamente ela vai estar acontecendo", explicou o médico alergista Bruno Bastos.

Bruno Bastos, médico alergista explicou sobre como as pessoas podem descobrir se são alérgicas à picadas de abelha Crédito: Divulgação

Ou seja, para ter a certeza mesmo de que uma picada de abelha pode te causar sintomas sérios, só sendo picado. Mas o exame serve para prevenção. "Se você faz o exame e você já tem uma IgE específica, já é um sinal de alerta de que você pode ter alergia. Mas se você faz e dá negativo, naquele momento você não está correndo o risco. Você só vai ter risco se continuar sendo ferroado [porque aí você pode vir a desenvolver a alergia]", detalhou Bruno.

Fui ferroado, o que fazer?

De acordo com o alergista Jose Carlos Perini, a orientação é sempre procurar um hospital. "Como vamos lidar com pessoas sobre quem não sabemos o que vai acontecer, a recomendação é sempre correr para o hospital, pois lá o médico vai saber o que fazer. E sobre o ferrão, a pessoa não deve apertar, pois assim pode injetar mais veneno. Você pode tirar com uma lâmina de lado ou deixar para que seja retirado no hospital", disse.

Quais os sintomas?

Quem não é alérgico e for picado por uma abelha, normalmente, vai sentir dor e inchaço no local. Quem for alérgico tem outros sintomas, como pontuou a médica alergista e imunologista da Reuma, Juliana Salim:

Falta de ar

Vômito

Desmaio

Inchaço no olho

Inchaço na boca

Inchaço em outras partes do corpo, diferentes de onde a picada aconteceu

Urticária pelo corpo

Falta de ar

Edema de garganta



Parada cardiorrespiratória



Juliana Salim, médica alergista e imunologista da Reuma Crédito: Divulgação

Sei que sou alérgico, e agora?

Quem já sabe que é alérgico deve ter um plano de ação que envolve medicação via oral e caneta de adrenalina. "Portar essa caneta de adrenalina é crucial. No caso de uma reação anafilática, que é fechar a garganta, a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória e a única coisa que salva quando a pessoa já é alérgica é a caneta. Nesse plano de ação tem as medicações, bombinha, mas o principal é a caneta de adrenalina autoinjetável", declarou Juliana Salim.

Picada de abelha pode levar à morte?

Quem tem alergia pode, sim, morrer após ser picado apenas por uma abelha — por um choque anafilático.

Agora, quem não é alérgico, pode morrer caso seja picado por um enxame. "A pessoa que não é alérgica, não tem reação devido à alergia, ela tem reação tóxica por causa da quantidade grande de veneno", disse Bruno Bastos.

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