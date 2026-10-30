Vote agora! Escolha os vencedores estaduais do Prêmio Biguá 2026

Os vencedores regionais foram escolhidos após avaliação técnica das iniciativas inscritas, que considerou as ações desenvolvidas e os resultados alcançados. Agora, os primeiros colocados disputam a preferência do público na etapa estadual.





Na Região Norte, a premiação aconteceu em Linhares, no dia 28 de outubro, e reconheceu cinco iniciativas. Entre elas está o projeto Território Também Educa: Conhecer para Pertencer, Pertencer para Cuidar e Cuidar para Preservar, do Instituto Asas da Esperança, que promove experiências de educação socioambiental com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, aproximando os participantes da natureza e dos espaços onde vivem.





Também avançam para a etapa estadual o projeto Do Descarte à Energia, da Norte Resíduos, que transforma resíduos de madeira em fonte de energia; O Vôo que Fez a ECORM de Japira Florescer: Uma História que Inspira, Um Legado que Permanece, desenvolvido em uma escola rural de Jaguaré, com ações de preservação das abelhas sem ferrão e práticas agroecológicas; Moeda de Troca, da Prefeitura de Montanha, que incentiva a reciclagem por meio da troca de materiais por produtos ecológicos; e Sistema de Produção Sustentável e Recuperação Ambiental, do Sítio Soprani, em Linhares, voltado à recuperação da biodiversidade por meio de sistemas agroflorestais.





Na Região Noroeste, quatro projetos conquistaram o primeiro lugar em suas categorias, durante cerimônia realizada em Colatina, no dia 27 de outubro. Um dos destaques foi o Cientistas da Prevenção, desenvolvido pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Colatina, que ensina crianças a identificar riscos e agir diante de situações de emergência e desastres.





A região também será representada pelo projeto escolar Stitch: Conectando Pessoas, Reciclando Ideias, Transformando Futuros, de São Roque do Canaã, que trabalha a educação ambiental de forma lúdica; pelo Voz para Todos, iniciativa de acessibilidade que utiliza placas de comunicação interativas e sensoriais; e pelo projeto Da Regeneração à Sustentabilidade, desenvolvido em uma propriedade rural de Boa Esperança, que alia recuperação florestal, agrofloresta, meliponicultura e produção de alimentos saudáveis.





Na Região Sul, a cerimônia aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27 de outubro, com 13 projetos premiados entre 57 inscritos. Os primeiros colocados das cinco categorias garantiram participação na etapa estadual.





Entre os finalistas está o PetSafe, desenvolvido por estudantes do 9º ano de uma escola municipal de Anchieta, que propõe a utilização de coleiras com QR Code e um aplicativo para ajudar na localização de animais domésticos perdidos.





Também estão na disputa o Escola que Recicla, da associação de catadores Unipran, que já contribuiu para a destinação adequada de 47,6 toneladas de materiais recicláveis; a iniciativa da Samarco em parceria com a Associação de Artesanato de Mãe-Bá, que desenvolve cordas industriais a partir de fibras naturais de taboa; e o RegeneraKí — Aprender com a Natureza para Cuidar do Futuro, voltado à educação ambiental e à conservação da Mata Atlântica.