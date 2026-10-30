Academia, salão de beleza e empresa de tecnologia abrem vagas de emprego no ES

A Rede Wellness Club prevê a abertura de três novas unidades no Espírito Santo no início de janeiro de 2027, com a oferta de 70 vagas para professores, estagiários de Educação Física e recepcionistas.





As academias vão funcionar no Centro de Vitória, em Guarapari e em Nova Venécia. De acordo com a empresa, estão abertas 100 vagas de emprego em toda a rede, que atualmente conta com 28 unidades distribuídas entre Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.





Os candidatos aos cargos de professor de musculação e de aulas coletivas precisam ter bacharelado em Educação Física, registro ativo no conselho de classe e experiência na função.