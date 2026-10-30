Academia, salão de beleza e empresa de tecnologia abrem vagas de emprego no ES

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento. Uma academia, um salão de beleza e uma empresa de tecnologia estão com mais de 130 vagas de emprego abertas nas mais diferentes carreiras.
Os interessados devem ficar atentos ao modo de inscrição de cada empresa.
A Rede Wellness Club prevê a abertura de três novas unidades no Espírito Santo no início de janeiro de 2027, com a oferta de 70 vagas para professores, estagiários de Educação Física e recepcionistas.
As academias vão funcionar no Centro de Vitória, em Guarapari e em Nova Venécia. De acordo com a empresa, estão abertas 100 vagas de emprego em toda a rede, que atualmente conta com 28 unidades distribuídas entre Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.
Os candidatos aos cargos de professor de musculação e de aulas coletivas precisam ter bacharelado em Educação Física, registro ativo no conselho de classe e experiência na função.
Os candidatos às vagas de estágio devem estar cursando Educação Física entre o 2º e o 7º período. A função de recepcionista exige perfil de atendimento e relacionamento com o público.
Os interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 99881-7766 ou preencher o formulário on-line.
A Fast Escova, especializada em serviços de beleza e cuidados pessoais sem necessidade de agendamento, está com 10 vagas de emprego abertas para a nova unidade que será inaugurada em novembro, no bairro Itaparica, em Vila Velha. Os postos são para profissionais das áreas de escovaria, manicure e recepção.
A rede tem como diferencial o atendimento sem hora marcada, pensado especialmente para quem precisa conciliar os cuidados pessoais com uma rotina cada vez mais dinâmica. Entre os serviços oferecidos estão escova lisa, tratamentos de restauração e hidratação capilar, penteados, maquiagem, manicure, pedicure e outras opções de beleza.
Os interessados podem enviar mensagem para (27) 99529-6880.
A operadora capixaba de internet Loga está com 50 vagas de emprego abertas em seis municípios do Espírito Santo.
Em Vila Velha, os postos são para auxiliar de almoxarifado, auxiliar de instalação e reparo, encarregado de rede de cabeamento, instalador de redes telecom, instalador de linhas assinantes e oficial de lançamento.
Já para a função de instalador de linhas assinantes, há vagas em Vitória, Linhares, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Sooretama, Piúma, Guarapari, Marataízes e Anchieta.
Os candidatos precisam ter disponibilidade para viagens e a maior parte das vagas exige apenas o ensino médio.
Mais informações, como pré-requisitos específicos, horário de trabalho e atribuições, podem ser conferidas no LinkedIn da empresa.
Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected], com o nome da função no assunto, ou cadastrados na aba "Trabalhe na Loga" no site da empresa.
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