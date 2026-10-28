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Shopee abre vagas de emprego no ES para Black Friday e Natal

Posições são efetivas e temporárias e abrangem operações logísticas em 19 estados e no Distrito Federal; veja como se inscrever

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 14:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 out 2026 às 14:26
Centro de distribuição da Shopee será em Viana
Centro de distribuição da Shopee fica em Viana Divulgação

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o país, está com milhares de vagas de emprego abertas para contratação até o final do ano.


Ao todo, são mais de 14 mil postos efetivos e temporários em operações logísticas, distribuídos por 19 estados — incluindo o Espírito Santo — e o Distrito Federal, além de chances corporativas nos escritórios da empresa em São Paulo.


De acordo com a empresa, o objetivo das contratações é reforçar a equipe para atender ao aumento da demanda durante as grandes campanhas de fim de ano, como o 11.11, a Black Friday e o Natal.


As oportunidades presenciais nas operações da Shopee abrangem funções como auxiliar de logística, analista de transporte e líder de logística, com vagas destinadas também a pessoas com deficiência (PCD). Os requisitos variam de acordo com o cargo e a área de atuação.

Para as funções operacionais, não é exigida experiência prévia. Além disso, as posições temporárias oferecem possibilidade de efetivação, a depender das necessidades do negócio e do desempenho individual.


No estado do Espírito Santo, há oportunidades na área logística para o centro de distribuição (CD) localizado em Viana, além de vagas em hubs logísticos que atendem aos municípios de Cariacica, Colatina, Guarapari, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Vila Velha.


Os contratados contarão com remuneração competitiva e benefícios que variam conforme a função e a localidade, podendo incluir bônus, vale-refeição ou vale-alimentação, plano de saúde, auxílio-creche e fretado/transporte fornecido pela empresa.

Os candidatos interessados podem consultar os detalhes e realizar a inscrição diretamente pela página de carreiras da Shopee


Além do Espírito Santo, há vagas disponíveis nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, além do Distrito Federal.

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