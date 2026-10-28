Shopee abre vagas de emprego no ES para Black Friday e Natal

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o país, está com milhares de vagas de emprego abertas para contratação até o final do ano.





Ao todo, são mais de 14 mil postos efetivos e temporários em operações logísticas, distribuídos por 19 estados — incluindo o Espírito Santo — e o Distrito Federal, além de chances corporativas nos escritórios da empresa em São Paulo.





De acordo com a empresa, o objetivo das contratações é reforçar a equipe para atender ao aumento da demanda durante as grandes campanhas de fim de ano, como o 11.11, a Black Friday e o Natal.





As oportunidades presenciais nas operações da Shopee abrangem funções como auxiliar de logística, analista de transporte e líder de logística, com vagas destinadas também a pessoas com deficiência (PCD). Os requisitos variam de acordo com o cargo e a área de atuação.