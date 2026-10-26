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Oportunidades

Grupo de concessionárias abre novas vagas de emprego no ES

Postos estão distribuídos pelas áreas de vendas de tecículos e motocicletas, tecnologia da informação, contabilidade, manutenção e serviços gerais

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 11:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 out 2026 às 11:17
Oportunidades são para trabalhar com veículos e motocicletas
Oportunidades são para trabalhar com veículos e motocicletas Divulgação

O Grupo Contauto, que opera concessionárias de veículos e motos, está com 25 vagas de emprego abertas em três estados, entre eles o Espírito Santo. Também há postos em Minas Gerais e na Bahia. 


As chances abrangem áreas como vendas de veículos e motocicletas, tecnologia da informação, contabilidade, manutenção e serviços gerais. Profissionais com diferentes perfis e experiências podem participar do processo seletivo. 


De acordo com a empresa, as oportunidades estão distribuídas entre as operações da Contauto Foton, Contauto e Moto Vena. 

Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (27) 98817-6922. É importante lembrar que é necessário informar o nome da vaga de interessar ao enviar o documento. 

Confira as vagas

Contauto Foton Minas

  • Consultor de vendas


Contauto Foton Serra

  • Consultor de vendas


Contauto Foton Bahia

  • Assistente de vendas
  • Servente
  • Consultor de vendas


Contauto Vila Velha

  • Analista contábil sênior
  • Analista de sistemas pleno
  • Analista de sistemas sênior


Moto Vena Vitória

  • Vendedor de motocicletas
  • Consultor de vendas on-line
  • Preparador de veículos
  • Mecânico


Moto Vena Vila Velha

  • Consultor de vendas on-line


Moto Vena Barra do Jucu

  • Consultor de vendas externo


Moto Vena Domingos Martins

  • Consultor de vendas


Moto Vena Dream

  • Vendedor de motocicletas
  • Servente

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