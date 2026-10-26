Grupo de concessionárias abre novas vagas de emprego no ES

O Grupo Contauto, que opera concessionárias de veículos e motos, está com 25 vagas de emprego abertas em três estados, entre eles o Espírito Santo. Também há postos em Minas Gerais e na Bahia.
As chances abrangem áreas como vendas de veículos e motocicletas, tecnologia da informação, contabilidade, manutenção e serviços gerais. Profissionais com diferentes perfis e experiências podem participar do processo seletivo.
De acordo com a empresa, as oportunidades estão distribuídas entre as operações da Contauto Foton, Contauto e Moto Vena.
Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (27) 98817-6922. É importante lembrar que é necessário informar o nome da vaga de interessar ao enviar o documento.
Contauto Foton Minas
- Consultor de vendas
Contauto Foton Serra
- Consultor de vendas
Contauto Foton Bahia
- Assistente de vendas
- Servente
- Consultor de vendas
Contauto Vila Velha
- Analista contábil sênior
- Analista de sistemas pleno
- Analista de sistemas sênior
Moto Vena Vitória
- Vendedor de motocicletas
- Consultor de vendas on-line
- Preparador de veículos
- Mecânico
Moto Vena Vila Velha
- Consultor de vendas on-line
Moto Vena Barra do Jucu
- Consultor de vendas externo
Moto Vena Domingos Martins
- Consultor de vendas
Moto Vena Dream
- Vendedor de motocicletas
- Servente