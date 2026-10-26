Briga de vizinhos por som alto e política deixa homem ferido em Vila Pavão

Uma briga generalizada motivada por uma discussão sobre som alto e política deixou um homem de 27 anos ferido por golpes de canivete na noite deste domingo (25), no Centro de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. O suspeito, de 37 anos, foi detido pela Polícia Militar, mas acabou liberado após ser ouvido pela Polícia Civil.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito teria sido agredido por várias pessoas durante a confusão. Após golpear o homem de 27 anos, ele fugiu para a própria residência.





Familiares da vítima relataram que a briga teria sido motivada por divergências políticas e por um desentendimento entre os dois envolvidos.





Em relato aos policiais, o suspeito afirmou que a discussão começou depois que pediu a um vizinho, de 30 anos, para abaixar o volume do aparelho de som. Segundo ele, o vizinho, a vítima e outros homens passaram a agredi-lo com socos e chutes. O homem disse que foi derrubado e, durante as agressões, encontrou um canivete e golpeou a vítima.





O homem ferido sofreu diversas lesões pelo corpo e foi socorrido para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. O suspeito também recebeu atendimento médico por lesões decorrentes da briga. Já o homem de 30 anos, apontado como outra vítima, informou à PM que precisava cuidar da mãe e que compareceria posteriormente à delegacia.





Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi levado à Delegacia de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado. Segundo a corporação, não foram identificados elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.