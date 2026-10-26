Defesa Civil e Inmet alertam para tempestades no ES; veja previsão

A atuação de um sistema frontal no Espírito Santo coloca todo o Estado em alerta para a ocorrência de tempestades acompanhadas de chuva intensa, raios, granizo e rajadas de vento a partir da tarde desta segunda-feira (26).
O aviso de impacto moderado foi emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) e permanece válido até a manhã de terça-feira (27) em todos os municípios capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta para tempestade em todo o Estado.
De acordo com os órgãos, a instabilidade traz riscos potenciais de alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.
Para a tarde e noite desta segunda-feira (26), a previsão aponta 70% de probabilidade de chuva com acumulados entre 30 mm e 50 mm nas regiões Noroeste, Oeste e Norte do Estado. Nas demais regiões capixabas, a probabilidade é de 70% para volumes entre 10 mm e 30 mm.
O domingo (25) foi marcado por temporais em algumas cidades capixabas. Entre as 9h de ontem e as 9h desta segunda-feira (26), os maiores acumulados de chuva foram registrados em:
- Barra de São Francisco: 55 mm
- Alfredo Chaves: 51 mm
- Domingos Martins: 45 mm
- Venda Nova do Imigrante: 44 mm
- Santa Leopoldina: 44 mm
- São Mateus: 36 mm
Nos demais postos pluviométricos distribuídos pelo Estado, os acumulados ficaram em 30 mm ou menos.
- Terça-feira (27/10): o volume de chuva diminui, mas ainda há até 80% de chance de acumulados entre 2 mm e 10 mm no Norte e Noroeste, principalmente em cidades que fazem divisa com a Bahia. Nas outras regiões capixabas, a probabilidade de chuva é baixa.
- Quarta (28/10) e Quinta-feira (29/10): a tendência é de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas (entre 2 mm e 10 mm) atingindo áreas do Sul, Caparaó, Serrana, faixa costeira, Norte e Noroeste.