Defesa Civil e Inmet alertam para tempestades no ES; veja previsão

A atuação de um sistema frontal no Espírito Santo coloca todo o Estado em alerta para a ocorrência de tempestades acompanhadas de chuva intensa, raios, granizo e rajadas de vento a partir da tarde desta segunda-feira (26).





O aviso de impacto moderado foi emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) e permanece válido até a manhã de terça-feira (27) em todos os municípios capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta para tempestade em todo o Estado.





De acordo com os órgãos, a instabilidade traz riscos potenciais de alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.





Para a tarde e noite desta segunda-feira (26), a previsão aponta 70% de probabilidade de chuva com acumulados entre 30 mm e 50 mm nas regiões Noroeste, Oeste e Norte do Estado. Nas demais regiões capixabas, a probabilidade é de 70% para volumes entre 10 mm e 30 mm.