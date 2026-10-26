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Tempo

Defesa Civil e Inmet alertam para tempestades no ES; veja previsão

A instabilidade traz riscos potenciais de alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2026 às 12:10
Registro de tempo fechado na região da Rodovia do Contorno
Registro de tempo fechado na Rodovia do Contorno Álvaro Guaresqui

A atuação de um sistema frontal no Espírito Santo coloca todo o Estado em alerta para a ocorrência de tempestades acompanhadas de chuva intensa, raios, granizo e rajadas de vento a partir da tarde desta segunda-feira (26).


O aviso de impacto moderado foi emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) e permanece válido até a manhã de terça-feira (27) em todos os municípios capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta para tempestade em todo o Estado. 


De acordo com os órgãos, a instabilidade traz riscos potenciais de alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.


Para a tarde e noite desta segunda-feira (26), a previsão aponta 70% de probabilidade de chuva com acumulados entre 30 mm e 50 mm nas regiões Noroeste, Oeste e Norte do Estado. Nas demais regiões capixabas, a probabilidade é de 70% para volumes entre 10 mm e 30 mm.

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O domingo (25) foi marcado por temporais em algumas cidades capixabas. Entre as 9h de ontem e as 9h desta segunda-feira (26), os maiores acumulados de chuva foram registrados em: 



Nos demais postos pluviométricos distribuídos pelo Estado, os acumulados ficaram em 30 mm ou menos.

Como fica o tempo nos próximos dias

  • Terça-feira (27/10): o volume de chuva diminui, mas ainda há até 80% de chance de acumulados entre 2 mm e 10 mm no Norte e Noroeste, principalmente em cidades que fazem divisa com a Bahia. Nas outras regiões capixabas, a probabilidade de chuva é baixa. 

  • Quarta (28/10) e Quinta-feira (29/10): a tendência é de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas (entre 2 mm e 10 mm) atingindo áreas do Sul, Caparaó, Serrana, faixa costeira, Norte e Noroeste.

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
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Corpo de Bombeiros
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