Emendas impositivas: Pazolini defende rastreabilidade no uso de recursos públicos

Após aprovação da Emenda Constitucional 120/2026, que estabeleceu o limite de 1,55% da receita corrente líquida do Estado para as emendas parlamentares inidividuais, mais de R$ 435 milhões do orçamento do governo do Espírito Santo serão destinados pelos deputados estaduais por meio dessas emendas em 2027. A mudança ainda determina que 50% do valor total seja destinado para a saúde. “É a responsabilidade de ajudar instituições sérias”, pontuou Pazolini.





Essa emendas são impositivas, ou seja, o deputado determina para onde vai o recurso e o governo estadual é obrigado a executar. “Nós vamos conversar, dialogar. Há, por exemplo, hospitais filantrópicos que precisam muito de ajuda do poder público. E o deputado tem essa prerrogativa agora de fazê-lo”, explicou o governador eleito.