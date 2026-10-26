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Eleições 2026

Emendas impositivas: Pazolini defende rastreabilidade no uso de recursos públicos

Governador eleito do Espírito Santo defende o uso das emendas parlamentares para a área da saúde e para projetos de direitos humanos e cidadania

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 12:42

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

26 out 2026 às 12:42

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), defende que as emendas parlamentares sejam destinadas para áreas como saúde e para projetos voltados para direitos humanos e cidadania e que a aplicação dos recursos públicos possa ser rastreada. “O que eu disse, desde o primeiro momento, é a responsabilidade na destinação das emendas”, afirmou ele, durante entrevista à rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (26), quando questionado sobre o aumento dos valores destinados às emendas a partir de 2027.

Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES Fernando Madeira

Após aprovação da Emenda Constitucional 120/2026, que estabeleceu o limite de 1,55% da receita corrente líquida do Estado para as emendas parlamentares inidividuais, mais de R$ 435 milhões do orçamento do governo do Espírito Santo  serão destinados pelos deputados estaduais por meio dessas emendas em 2027. A mudança ainda determina que 50% do valor total seja destinado para a saúde. “É a responsabilidade de ajudar instituições sérias”, pontuou Pazolini.


Essa emendas são impositivas, ou seja, o deputado determina para onde vai o recurso e o governo estadual é obrigado a executar. “Nós vamos conversar, dialogar. Há, por exemplo, hospitais filantrópicos que precisam muito de ajuda do poder público. E o deputado tem essa prerrogativa agora de fazê-lo”, explicou o governador eleito.

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Para Pazolini, a rastreabilidade das emendas também é um ponto importante. “Sem a rastreabilidade você não consegue controlar para onde esse dinheiro está indo, e ele acaba se perdendo”, ressaltou. O governador eleito acredita no trabalho dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) e o Ministério Público (MPES), para fiscalizar a aplicação dos recursos.

Nós temos que saber para onde esse dinheiro foi, como ele foi empregado e o que isso resultou em políticas públicas para a sociedade.

Lorenzo Pazolini Governador eleito do Espírito Santo.

Além de reconhecer a importância das emendas para a área da saúde, Pazolini também destacou que esses repasses também podem ser destinados para a área social, a exemplo de asilos e abrigos, além de projetos e ações voltados às pessoas com deficiência.


“É uma ação social importantíssima. (A emenda) garante o custeio, o funcionamento dessas instituições durante um ano inteiro, praticamente. É essa sensibilidade que nós vamos pedir”, explica. Pazolini também citou instituições voltadas à prevenção e ao combate da violência doméstica ou familiar. “Que esse dinheiro chegue de fato a quem mais precisa”, frisou.

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