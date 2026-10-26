Pazolini quebra ciclo de 24 anos de Casagrande e Paulo Hartung no poder

A eleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) para o governo do Espírito Santo, neste domingo (25), quebrou um tabu de quase um quarto de século de alternância entre os ex-governadores Paulo Hartung (PSD) e Renato Casagrande (PSB) à frente do Executivo capixaba.





De 2003 até os primeiros meses de 2026, os dois ex-governadores foram os únicos a assumir o comando do Palácio Anchieta, após alternarem vitórias e derrotas ao longo desse período.





Em abril deste ano, houve mudança na gestão estadual, mas não a partir de votação nas urnas. Impossibilitado de disputar reeleição, por ter acumulado dois mandatos consecutivos,





Casagrande deixou o cargo para disputar vaga no Senado, dando lugar a seu vice, Ricardo Ferraço (MDB), derrotado por Pazolini no pleito deste domingo.





Conforme mostrou reportagem de A Gazeta em 2022, a reeleição de Casagrande para o governo do Estado naquela ocasião marcava um empate em número de mandatos entre ele e Paulo Hartung. Dessa forma, os dois ex-governadores estiveram à frente do Poder Executivo capixaba por 24 anos, sendo três mandatos cada um.