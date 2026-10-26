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Eleições 2026

Pazolini confirma Erick Musso como primeiro integrante da equipe de transição

Governador eleito do ES disse que começou a montar equipe e apontou presidente estadual do Republicanos como possível coordenador do grupo

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 11:54

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

26 out 2026 às 11:54

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), disse, em entrevista à rádio CBN Vitória, que ainda está definindo os nomes da equipe de transição de governo. Mas confirmou o nome de Erick Musso, presidente estadual do Republicanos e ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ales), para integrar o grupo e, até mesmo, coordená-lo.

Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES Fernando Madeira

“Erick Musso é um nome. Ele ainda nem sabe, vai tomar conhecimento pela CBN (Vitória), em primeira mão”, pontuou Pazolini, que acrescentou: “O Erick (Musso) naturalmente estará na equipe de transição. Ainda não conversei com ele sobre coordenação, mas é um excelente nome para nos ajudar, não só na transição, mas no governo”, enfatizou Pazolini.

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Em seguida, o governador eleito voltou a citar o nome de Musso e afirmou que fará o convite a ele. “O Erick (Musso) é um homem de missão. Está testado e aprovado pelo povo capixaba”, pontuou.


Pazolini ainda destacou, durante a entrevista, o apoio do deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil), eleito deputado federal; e do deputado federal Evair de Melo (Republicanos), eleito senador. Nos dois casos, o governador eleito deu a entender, durante a entrevista, que também está conversando com eles para a construção da equipe de transição.

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