Pazolini confirma Erick Musso como primeiro integrante da equipe de transição

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), disse, em entrevista à rádio CBN Vitória, que ainda está definindo os nomes da equipe de transição de governo. Mas confirmou o nome de Erick Musso, presidente estadual do Republicanos e ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ales), para integrar o grupo e, até mesmo, coordená-lo.
“Erick Musso é um nome. Ele ainda nem sabe, vai tomar conhecimento pela CBN (Vitória), em primeira mão”, pontuou Pazolini, que acrescentou: “O Erick (Musso) naturalmente estará na equipe de transição. Ainda não conversei com ele sobre coordenação, mas é um excelente nome para nos ajudar, não só na transição, mas no governo”, enfatizou Pazolini.
Em seguida, o governador eleito voltou a citar o nome de Musso e afirmou que fará o convite a ele. “O Erick (Musso) é um homem de missão. Está testado e aprovado pelo povo capixaba”, pontuou.
Pazolini ainda destacou, durante a entrevista, o apoio do deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil), eleito deputado federal; e do deputado federal Evair de Melo (Republicanos), eleito senador. Nos dois casos, o governador eleito deu a entender, durante a entrevista, que também está conversando com eles para a construção da equipe de transição.
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