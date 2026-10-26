Pazolini confirma Erick Musso como primeiro integrante da equipe de transição

Em seguida, o governador eleito voltou a citar o nome de Musso e afirmou que fará o convite a ele. “O Erick (Musso) é um homem de missão. Está testado e aprovado pelo povo capixaba”, pontuou.





Pazolini ainda destacou, durante a entrevista, o apoio do deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil), eleito deputado federal; e do deputado federal Evair de Melo (Republicanos), eleito senador. Nos dois casos, o governador eleito deu a entender, durante a entrevista, que também está conversando com eles para a construção da equipe de transição.