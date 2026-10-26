Vítimas de acidente com mortes em Guarapari seguiam para hospital em Vila Velha

A criança, identificada como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, de 7 anos, e sua mãe, Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41, estavam a caminho de um hospital em Vila Velha, onde a menina faria uma cirurgia, quando o carro em que viajavam se envolveu em um acidente na Rodovia do Sol, altura de Setiba, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (26).





As duas morreram, assim como o motorista do veículo, Ullises Maxmiano, de 43 anos. Eles estavam em um Chevrolet Onix Plus, da Prefeitura de Guaçuí, no Sul do Estado.





Uma quarta pessoa, um homem de 53 anos que dirigia o outro carro, um SUV, foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.





Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) foram mobilizadas para atender à ocorrência.