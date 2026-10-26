Vítimas de acidente com mortes em Guarapari seguiam para hospital em Vila Velha

A criança, identificada como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, de 7 anos, e sua mãe, Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41, estavam a caminho de um hospital em Vila Velha, onde a menina faria uma cirurgia, quando o carro em que viajavam se envolveu em um acidente na Rodovia do Sol, altura de Setiba, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (26).
As duas morreram, assim como o motorista do veículo, Ullises Maxmiano, de 43 anos. Eles estavam em um Chevrolet Onix Plus, da Prefeitura de Guaçuí, no Sul do Estado.
Uma quarta pessoa, um homem de 53 anos que dirigia o outro carro, um SUV, foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) foram mobilizadas para atender à ocorrência.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, Vanessa e Anna Liz estavam a caminho do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde a menina faria uma cirurgia.
Segundo informações preliminares, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o carro da prefeitura teria perdido o controle em uma curva, invadido o canteiro central e atingido o outro veículo.
Em entrevista à repórter Carol Leal, do g1 ES, o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, lamentou as mortes e afirmou que o município está de luto.
"A gente lamenta profundamente esse fato ocorrido. Eu estou indo junto com o secretário de Governo e com o superintendente da nossa frota de automóveis", disse.
O prefeito também informou que Anna Liz era autista e que essa passaria por um procedimento no Himaba.
Por causa do acidente, o sentido Sul da Rodovia do Sol foi totalmente interditado para o atendimento da ocorrência. No sentido Vitória, uma das faixas também ficou bloqueada na altura da colisão.
* Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.