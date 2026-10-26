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Arena Gamer

Vila Velha ganha espaço gamer com PCs, consoles, simuladores e muito mais

Espaço também contará com torneios, experiências imersivas e sistema de gamificações
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 10:01

simulador 5D
simulador 5D Instagram/@loadingxbr

Quem gosta de games terá uma nova opção de lazer no Espírito Santo. A Loading X, arena gamer que reúne PCs, consoles, simuladores, jogos retrô e espaço para eventos, será inaugurada no dia 7 de novembro (sábado), no Shopping Ocean Ville, na Praia da Costa, em Vila Velha.


Um dos diferenciais do espaço é o GigaX, sistema próprio de gamificação que permitirá aos jogadores cumprir missões, acumular pontos de experiência (XP), subir de nível, disputar posições nos rankings e conquistar recompensas.


A estrutura contará com PCs gamers, PlayStation 5, Nintendo Switch, videogames retrô, fliperamas, simuladores de corrida e experiências imersivas. A arena também promoverá torneios, competições e desafios especiais. O espaço terá ainda telões, lounge e uma área de alimentação chamada Giga Bytes.


Outro recurso será a integração de totens de autoatendimento com um sistema digital, onde os jogadores poderão acompanhar suas missões, pontuações, níveis e recompensas.


A entrada na Loading X será gratuita, permitindo que o público acompanhe as competições e conheça o ambiente da arena. Já a utilização dos equipamentos e a participação nas experiências serão pagas, com valores definidos de acordo com a modalidade e o tempo de uso.

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