Tem frango desfiado em casa? Veja 3 receitas fáceis e ricas em proteínas para o lanche da tarde

O frango desfiado é aquele ingrediente que salva qualquer lanche da tarde: rende bastante, combina com quase tudo e ainda garante uma boa dose de proteína. Seja para receber visitas ou apenas matar a fome no fim do dia, ele pode ser a base de salgados caprichados e simples de fazer. Confira três receitas, da empanada recheada ao prático wrap, para variar o cardápio da família!