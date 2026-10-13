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Gastronomia

O segredo para um peito de frango suculento pode estar nos 15 minutos antes do preparo

Esse período permite que o sal comece a agir sobre as proteínas, ajudando a preservar a umidade durante o cozimento
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 18:55

Peito de frango suculento (Imagem: VL-PhotoPro | Shutterstock)
Peito de frango suculento Crédito: Imagem: VL-PhotoPro | Shutterstock

O peito de frango é um alimento versátil e saboroso, que pode ser utilizado no preparo de diferentes receitas, desde pratos simples do dia a dia até opções mais elaboradas. Além disso, é uma excelente fonte de proteínas e combina com diversos temperos e acompanhamentos.

O segredo de um peito de frango suculento pode estar nos 15 minutos que antecedem o preparo. Esse período permite que a carne absorva melhor o sabor dos temperos e que o sal comece a agir sobre as proteínas, ajudando a preservar a umidade durante o cozimento.

Além disso, controlar o tempo de cozimento é fundamental para evitar que o frango fique ressecado. Já o descanso após a retirada do forno ajuda a preservar os líquidos no interior da carne, deixando as fatias mais macias e suculentas.

Abaixo, confira como preparar a receita de um peito de frango suculento!

Peito de frango suculento

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango sem osso e sem pele
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho amassados
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de manteiga sem sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o alho amassado, o suco de limão, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura sobre o peito de frango , cobrindo toda a superfície. Deixe descansar por 15 minutos na geladeira, para que os temperos realcem o sabor da carne.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Coloque o peito de frango e doure por aproximadamente 2 a 3 minutos de cada lado. Transfira o frango para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 a 20 minutos, ajustando o tempo conforme a espessura da carne.

Verifique se a parte mais grossa do frango atingiu 74 °C de temperatura interna. Retire do forno e espalhe a manteiga sobre a carne ainda quente. Deixe o frango descansar por 5 minutos antes de fatiar. Isso ajuda a reduzir a perda de líquidos durante o corte. Finalize com a salsinha e sirva.

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