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Leonel Ximenes

Pazolini e o pedágio da 3ª Ponte/Rodovia do Sol: o que diz o governador eleito

Cobrança foi extinta em dezembro de 2023, após 25 anos de concessão do sistema à iniciativa privada

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 10:57

Públicado em 

26 out 2026 às 10:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Pedágio
Praça do pedágio da Terceira Ponte em Vitória, atualmente sem cobrança Carlos Alberto Silva

Em conversa com a coluna na manhã desta segunda-feira (26), o governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), afirmou que na sua gestão o pedágio do Sistema Rodovia do Sol/Terceira Ponte não voltará a ser cobrado.


Essa possibilidade de retorno da cobrança chegou a circular durante a campanha eleitoral capixaba, principalmente em redes sociais e em grupos de WhatsApp.


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“Não. Isso foi uma fake news que soltaram na véspera da eleição. É lamentável esse tipo de postura, chega a ser triste, mas não existe nada em relação a isso, nada, nada, nada, absolutamente nada”, afirmou o governador eleito.

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Até um print falso simulando uma publicação de A Gazeta chegou a circular em grupos de Whatsapp e nas redes sociais como se o jornal tivesse distribuído uma notícia referente ao retorno do pedágio, atribuindo a iniciativa ao então candidato Pazolini. A imagem é falsa. 


A cobrança do pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol (ES-060) chegou ao fim em 22 de dezembro de 2023, após o término do contrato de 25 anos do governo do Estado com a concessionária Rodosol.


A administração do sistema rodoviário foi assumida pelo próprio governo do Estado por meio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) e pela Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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