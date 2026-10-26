Pazolini e o pedágio da 3ª Ponte/Rodovia do Sol: o que diz o governador eleito

Em conversa com a coluna na manhã desta segunda-feira (26), o governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), afirmou que na sua gestão o pedágio do Sistema Rodovia do Sol/Terceira Ponte não voltará a ser cobrado.
Essa possibilidade de retorno da cobrança chegou a circular durante a campanha eleitoral capixaba, principalmente em redes sociais e em grupos de WhatsApp.
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“Não. Isso foi uma fake news que soltaram na véspera da eleição. É lamentável esse tipo de postura, chega a ser triste, mas não existe nada em relação a isso, nada, nada, nada, absolutamente nada”, afirmou o governador eleito.
Até um print falso simulando uma publicação de A Gazeta chegou a circular em grupos de Whatsapp e nas redes sociais como se o jornal tivesse distribuído uma notícia referente ao retorno do pedágio, atribuindo a iniciativa ao então candidato Pazolini. A imagem é falsa.
A cobrança do pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol (ES-060) chegou ao fim em 22 de dezembro de 2023, após o término do contrato de 25 anos do governo do Estado com a concessionária Rodosol.
A administração do sistema rodoviário foi assumida pelo próprio governo do Estado por meio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) e pela Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
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