Pazolini e o pedágio da 3ª Ponte/Rodovia do Sol: o que diz o governador eleito

Em conversa com a coluna na manhã desta segunda-feira (26), o governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), afirmou que na sua gestão o pedágio do Sistema Rodovia do Sol/Terceira Ponte não voltará a ser cobrado.





Essa possibilidade de retorno da cobrança chegou a circular durante a campanha eleitoral capixaba, principalmente em redes sociais e em grupos de WhatsApp.





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“Não. Isso foi uma fake news que soltaram na véspera da eleição. É lamentável esse tipo de postura, chega a ser triste, mas não existe nada em relação a isso, nada, nada, nada, absolutamente nada”, afirmou o governador eleito.