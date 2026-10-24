Conheça o homem poderoso que foi apagado da história do ES





Um dos personagens mais emblemáticos da Primeira República, o coronel da Guarda Nacional Henrique da Silva Coutinho passou por um verdadeiro processo de apagamento histórico. As provas deste alijamento secular estão no livro “O Homem Apagado da História”, obra de 360 páginas que será lançada em 17 de novembro pelo escritor Romulo Felippe, membro da Academia Espírito-santense de Letras (AEL).





A biografia do Coronel Coutinho (que presidiu a Assembleia Legislativa, foi senador da República e governou o Estado por duas vezes, a última no mandato 1904-1908) revela uma das disputas políticas mais explosivas da Primeira República capixaba e reexamina decisões que ajudaram a transformar Vitória em centro portuário e ferroviário.





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Os ingredientes são inúmeros: sua amizade de 14 anos com o antecessor Muniz Freire acabou num telefone cortado a tesoura dentro do palácio; um impeachment aprovado na Assembleia em 1905 e dois "congressos" rivais em 1906, cada lado se proclamando vencedor; e, entre outros fatos, um plano de assassinato contra o governador, noticiado pela imprensa em 1906.





“O ápice da briga com Muniz se deu em 1907, quando Coutinho vendeu a Estrada de Ferro Sul à Leopoldina Railway por 4 mil contos, uma herança munizista que culminara em dívida externa para o Espírito Santo”, conta o autor.





A oposição gritou, mas, graças à ousadia do Coronel Coutinho, em 1910 os trilhos finalmente ligaram Vitória à capital federal, revela o biógrafo. No governo de Coutinho também foram inaugurados a Estrada de Ferro Vitória-Minas e o Porto de Vitória, obras que reforçaram a posição da Capital como eixo de circulação de café, minério e outras riquezas. Ele assumiu, porém, um Estado endividado e com poucas condições de investimento, herança de uma crise econômica e de projetos que não chegaram ao fim.