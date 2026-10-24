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Sávio Bertochi Caçador

O verdadeiro incentivo do futuro

Estudos do Prêmio Nobel de Economia James Heckman demonstram que cada dólar investido na primeira infância (pré-escola) pode render um retorno de 7% a 10% ao ano

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 04:00

Públicado em 

24 out 2026 às 04:00
Sávio Bertochi Caçador

Colunista

Sávio Bertochi Caçador Sávio Bertochi Caçador

Planejar o amanhã é um ato de coragem, mas realizá-lo exige enxergar além das soluções imediatas. O Espírito Santo desenhou no plano ES 500 Anos uma visão ousada para 2035: figurar entre os estados mais inovadores, produtivos e de maior complexidade econômica do país, sem abrir mão da sustentabilidade e da inclusão social. 


Trata-se de um mapa de navegação robusto, mas que traz no centro uma indagação inevitável: qual é o combustível que realmente moverá essa engrenagem?


É indiscutível que a atração de novos investimentos e a prosperidade dos negócios exigem um ambiente propício, marcado por incentivos adequados, previsibilidade fiscal e apoio aos empreendedores. 


Contudo, a vasta literatura econômica internacional e os dados empíricos reforçam um ponto fundamental: o verdadeiro motor do desenvolvimento de longo prazo, da produtividade sustentável e da mobilidade social é a educação pública de qualidade. Nenhum incentivo tributário substitui o impacto de uma população plena de competências cognitivas e socioemocionais. 


Sob a perspectiva do desenvolvimento econômico, investir em capital humano desde o início da vida não é mero gasto social, mas sim a aplicação de maior retorno produtivo para a sociedade. 


Estudos do Prêmio Nobel de Economia James Heckman demonstram que cada dólar investido na primeira infância (pré-escola) pode render um retorno de 7% a 10% ao ano através do ganho de produtividade e da redução drástica de custos sociais futuros. 


Nesse contexto, o impacto econômico do fortalecimento da pré-escola divide-se em dois horizontes temporais decisivos: 


  • Impacto de curto prazo (dinamismo econômico imediato): a ampliação e a qualificação da educação infantil liberam mães e cuidadores para ingressarem ou retornarem ao mercado de trabalho formal. Isso eleva a renda disponível das famílias, estimula o consumo interno e mobiliza a economia local, além de gerar empregos formais diretos no próprio setor educacional;

  • Impacto de longo prazo (capital humano e eficiência fiscal): crianças que frequentam pré-escolas de qualidade desenvolvem habilidades cognitivas e socioemocionais críticas. Na vida adulta, convertem esse aprendizado em maior produtividade e salários até 10% maiores por ano adicional de escolaridade na educação básica, segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para o Estado, o resultado é a redução de gastos públicos com repetência escolar, criminalidade e assistência social, além da quebra do ciclo intergeracional da pobreza. 


Além disso, quando analisamos os dados empíricos do recente Anuário Brasileiro da Educação Básica 2026, a comparação entre o Espírito Santo e o Ceará revela provocações profundas sobre a eficiência na alocação dos recursos públicos no território (lembrando que o CE possui PIB per capita de quase 50% o do ES):


  • O orçamento não é o único gargalo: o Espírito Santo investe anualmente R$ 16,1 mil por aluno (somando as redes estadual e municipal), um valor superior ao gasto do Ceará, que é de R$ 14,9 mil por aluno/ano;

  • Alfabetização na idade certa: apesar de dispor de um investimento por aluno menor, o Ceará consegue alfabetizar 84% das crianças no 2º ano do Ensino Fundamental na rede pública, enquanto o Espírito Santo registra 77%;

  • A revolução do tempo integral: o grande divisor de águas reside na expansão da jornada escolar. No Ceará, o ensino em tempo integral alcança 39,2% dos alunos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 61,9% nos Anos Finais e 52,3% no Ensino Médio. No Espírito Santo, esses índices ainda são expressivamente menores: apenas 10,1% nos Anos Iniciais, 18,5% nos Anos Finais e 34,8% no Ensino Médio;

  • Fluxo e conclusão escolar: o impacto da permanência e da alfabetização precoce reflete-se na redução do atraso escolar. No Ceará, 93% dos alunos concluem os Anos Finais do Ensino Fundamental até os 16 anos e 77% concluem o Ensino Médio até os 19 anos. No Espírito Santo, essas taxas caem para 87% e 70%, respectivamente.

Estudantes em sala de aula shutterstock

Por outro lado, o Espírito Santo revela vocações e avanços expressivos na etapa final. No Ensino Médio, o estado capixaba supera o Ceará na cobertura de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), alcançando 36,2% das matrículas contra 25,5% do Ceará. Além disso, registra melhores índices de aprendizagem adequada em Língua Portuguesa (44,8% no ES vs. 39,7% no CE) e Matemática (16,0% no ES vs. 13,6% no CE). 


E a sanção do novo Plano Nacional de Educação (PNE 2026-2036), estabelecido pela Lei nº 15.388 em 14 de abril de 2026, abre uma janela de oportunidade ímpar para o estado. 


O novo PNE fixa diretrizes arrojadas: universalização do atendimento de 4 e 5 anos na pré-escola, cobertura de 60% em creches, alfabetização de 80% das crianças ao fim do 2º ano (rumo a 100%) e expansão do ensino em tempo integral para 50% dos estudantes em dez anos. 

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Com a exigência legal de que os estados ajustem seus Planos de Educação em até 12 meses e os municípios em até 15 meses, o Espírito Santo ganha um cronograma oficial para agir. Como 62,4% das matrículas de estudantes capixabas concentram-se nas redes municipais, este é o momento exato para o Governo do Estado e as 78 prefeituras pactuarem uma aliança inspirada na essência do modelo cearense: incentivar e premiar a melhoria da educação com maior aporte financeiro atrelado a resultados, enquanto se oferece todo o suporte institucional e técnico para que os municípios encontrem o caminho dessa evolução. Trata-se de convergência direta com os objetivos de longo prazo do ES 500 Anos. 


Incentivar o setor produtivo é necessário; educar com excelência e equidade desde a primeira infância é indispensável. Sabendo que o retorno em produtividade e renda é contínuo e multiplicador, o maior e mais duradouro “subsídio” que o Espírito Santo pode conceder ao seu futuro rumo aos 500 anos é garantir que cada criança capixaba tenha suas oportunidades abertas desde os primeiros anos de vida.

Sávio Bertochi Caçador

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É economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

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