O verdadeiro incentivo do futuro

Planejar o amanhã é um ato de coragem, mas realizá-lo exige enxergar além das soluções imediatas. O Espírito Santo desenhou no plano ES 500 Anos uma visão ousada para 2035: figurar entre os estados mais inovadores, produtivos e de maior complexidade econômica do país, sem abrir mão da sustentabilidade e da inclusão social.





Trata-se de um mapa de navegação robusto, mas que traz no centro uma indagação inevitável: qual é o combustível que realmente moverá essa engrenagem?





É indiscutível que a atração de novos investimentos e a prosperidade dos negócios exigem um ambiente propício, marcado por incentivos adequados, previsibilidade fiscal e apoio aos empreendedores.





Contudo, a vasta literatura econômica internacional e os dados empíricos reforçam um ponto fundamental: o verdadeiro motor do desenvolvimento de longo prazo, da produtividade sustentável e da mobilidade social é a educação pública de qualidade. Nenhum incentivo tributário substitui o impacto de uma população plena de competências cognitivas e socioemocionais.





Sob a perspectiva do desenvolvimento econômico, investir em capital humano desde o início da vida não é mero gasto social, mas sim a aplicação de maior retorno produtivo para a sociedade.





Estudos do Prêmio Nobel de Economia James Heckman demonstram que cada dólar investido na primeira infância (pré-escola) pode render um retorno de 7% a 10% ao ano através do ganho de produtividade e da redução drástica de custos sociais futuros.





Nesse contexto, o impacto econômico do fortalecimento da pré-escola divide-se em dois horizontes temporais decisivos:





Impacto de curto prazo (dinamismo econômico imediato): a ampliação e a qualificação da educação infantil liberam mães e cuidadores para ingressarem ou retornarem ao mercado de trabalho formal. Isso eleva a renda disponível das famílias, estimula o consumo interno e mobiliza a economia local, além de gerar empregos formais diretos no próprio setor educacional;

Impacto de longo prazo (capital humano e eficiência fiscal): crianças que frequentam pré-escolas de qualidade desenvolvem habilidades cognitivas e socioemocionais críticas. Na vida adulta, convertem esse aprendizado em maior produtividade e salários até 10% maiores por ano adicional de escolaridade na educação básica, segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para o Estado, o resultado é a redução de gastos públicos com repetência escolar, criminalidade e assistência social, além da quebra do ciclo intergeracional da pobreza.





Além disso, quando analisamos os dados empíricos do recente Anuário Brasileiro da Educação Básica 2026, a comparação entre o Espírito Santo e o Ceará revela provocações profundas sobre a eficiência na alocação dos recursos públicos no território (lembrando que o CE possui PIB per capita de quase 50% o do ES):



